A45-Umleitung in NRW: Kind von Lkw überrollt ++ Lebensgefahr ++ Polizei hat schweren Verdacht

Overview: Auf einer der Umleitungsstrecken der gesperrten A45-Brücke in NRW ist ein Kind von einem Lkw erfasst worden. Der 12-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Schlimmer Unfall am Donnerstagmorgen (22. Dezember) auf einer Ausweichstrecke der gesperrten A45-Brücke in NRW. Nach Angaben der Polizei Lüdenscheid ist ein Schüler (12) am vielbefahrenen Bräuckenkreuz in Lüdenscheid von einem Lkw erfasst worden. „Das Unfallopfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus“, teilte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN mit.

Das Kind sei ersten Ermittlungen zufolge über eine grüne Ampel der Herrscheider Straße gelaufen. Genau in dem Moment bog ein Lkw-Fahrer (46) aus der Talstraße kommend rechts in die Herrscheider Straße ein. Dabei hatte der 46-Jährige den Jungen offenbar übersehen. Nach dem verheerenden Zusammenstoß auf der A45-Umgehung ermittelt jetzt die Polizei gegen den Mann aus Iserlohn. Der Verdacht gegen Lkw-Fahrer wiegt schwer.

A45-Umgehung in NRW: Kind nach Unfall in Lebensgefahr

Rettungskräfte eilten nach dem ersten Notruf sofort zum Unglücksort. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den lebensgefährlich verletzten Jungen an Ort und Stelle. Danach wurde das Kind mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie es um den Jungen steht, ist nach Angaben des Polizeisprechers gegen 11.30 Uhr unklar.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Die Straße in Richtung der A45-Autobahnanschlussstelle Lüdenscheid-Süd musste über Stunden für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme gesperrt werden. „Wir haben den Verkehr so gut es geht, zu regeln“, teilte der Polizei-Sprecher mit. Trotzdem kam es im Berufsverkehr zu einem großen Verkehrschaos in Lüdenscheid.

Drogentest nach Unfall auf A45-Umgehung positiv!

Die Polizei beschlagnahmte nicht nur den Lastwagen, sondern kassierte auch den Führerschein des Unfallfahrers. Denn ein erster Drogentest am Unfallort fiel nach Angaben des Polizeisprechers positiv aus. Eine Blutuntersuchung muss den schweren Verdacht des Drogenmissbrauchs am Steuer nun belegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 46-Jährige bei grün nach rechts abgebogen sein. Dabei hätte der Lkw-Fahrer allerdings auf Fußgänger achten müssen.