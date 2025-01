A45 bei Dortmund: Schnee-Drama! Lkws versperren die Autobahn

Schnee und Eis bereiten aktuell vor allem den Autofahrern auf der A45 große Probleme. Wie die Polizei Dortmund DER WESTEN mitteilte, gab es zeitweise fünf Gefahrenstellen auf der besagten Autobahn zwischen Dortmund und Lüdenscheid.

Laut Informationen, die unserer Redaktion vorliegen sieht es auch am Dortmunder Südkreuz richtig finster aus. Auf der A45/B54 zwischen Dortmund und Herdecke geht aktuell nichts mehr, mehrere Lkw haben sich hier auf der Auffahrt festgefahren. Zudem sollen laut Polizei auf der A45 in Dortmund Süd in der Nähe eines Parkplatzes mehrere Bäume umgestürzt sein.

A45 bei Dortmund: Schnee sorgt für Verkehrschaos – Lkws versperren Autobahn

Auf der A45 zwischen Dortmund und Lüdenscheid ist gerade schneebedingt eine Menge los. Zeitweise soll es bis zu fünf Gefahrenstellen gleichzeitig gegeben haben, heißt es von der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN. Unter anderem in Lüdenscheid Nord, bei Hagen zwischen der A45 und der A46 und in Dortmund Süd. Bei letzterer Gefahrenstelle sollen mehrere Bäume umgekippt sein. Zum Glück ist die Feuerwehr bereits vor Ort. Doch hier soll aktuell nichts mehr gehen.

Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, ist auch das Dortmunder Südkreuz (A45 / B54 zwischen Dortmund und Herdecke ) schwer betroffen. Mehrere Lkws kommen die Steigung der Autobahn-Auffahrten nicht mehr hoch. Daher sind sie quer über die Fahrbahn gerutscht und versperren diese. Die Polizei soll zwar über den rechten Fahrbahnrand die Autos umleiten können, doch es bildet sich ein ordentlicher Rückstau.

Autobahnen möglichst meiden

Die Polizei Dortmund hat vor rund einer Stunde (Stand: 9. Januar, 15.55 Uhr) bei Facebook eine Warnung an alle Autofahrer rausgegeben: „Aufgrund der Wetterlage haben wir derzeit viele Einsätze auf den Autobahnen in unserem Zuständigkeitsbereich. Daher bitten wir Sie: Meiden Sie nach Möglichkeit zur Zeit die Autobahnen, passen Sie Ihre Fahrweise der Wetterlage an und fahren Sie nicht ohne Winterreifen. Vielen Dank!“

Und das sollten wohl gerade alle Autofahrer beherzigen, egal ob auf der A45 bei Dortmund oder anderswo.