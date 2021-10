Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

A44 in NRW: Auto stürzt von Autobahn 10 Meter in die Tiefe – zwei Hubschrauber im Einsatz

Heiligenhaus. Heftiger Unfall am Montagabend auf der A44 in NRW.

Ein Auto kam bei Heiligenhaus in NRW von der A44 ab und stürzte hinter einem Wall etwa zehn Meter in die Tiefe. Der Fahrer des Unfallwagens trug schwere Verletzungen davon.

A44: Das völlig zerstörte Wrack liegt nach dem Unfall auf dem Dach. Foto: Patrick Schüller

A44 in NRW: Schwerer Unfall – zwei Hubschrauber im Einsatz

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus mitteilte, war der Fahrer auf der A44 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geschah das Unglück.

Der Wagen kam von der Autobahn ab, stürzte in die Tiefe und landete auf dem Dach im Bereich der Heidestraße in Heiligenhaus.

Das ist die Autobahn A44:

Autobahn zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen

Die A44 besteht auf fünf Teilstücken

Aachen bis Mönchengladbach

Mönchengladbach bis Ratingen

Heiligenhaus bis Essen

Dortmund bis Kassel

Hessische Lichtenau bis Waldkappel

Gesamtlänge 330 Kilometer

Die Kräfte der Feuerwehr Velbert mussten zunächst den Wall hochklettern und anschließend wieder hinunter um an das verunfallte Fahrzeug zu gelangen. Sie forderten gleich zwei Hubschrauber an.

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei der Bergung des Unfallfahrers an der A44 beteiligt. Foto: Feuerwehr Heiligenhaus

Hubschrauber sucht nach weiteren Verletzten neben A44 in NRW

Mit einem der beiden Hubschrauber kam das Unfallopfer hinter dem Steuer in eine Unfallklinik. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten es mit schwerem hydraulischen Gerät aus dem Wrack befreit.

Mit einem weiteren Hubschrauber suchte die Polizei nach möglichen weiteren Opfern. Dazu nutzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera. Zum Glück wurden jedoch keine weiteren Beteiligten gefunden.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes war die Autobahn in Richtung Düsseldorf gesperrt. Erst am Morgen war ein Abschnitt der A44 in NRW gesperrt. Zwischen Werl-Süd und Soest war ein Fußgänger auf der Autobahn von einem Lkw erfasst worden.

Für den 36-Jährigen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe des Unfalls und steht vor einem Rätsel >>> (ak)