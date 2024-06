A43 in NRW: Nach Unglück kommt heraus – Unfallopfer (†41) war kein Unbekannter

Noch immer versucht die Polizei die Gründe für den verheerenden Unfall am Sonntagmorgen (9. Juni) auf der A43 in NRW zu rekonstruieren. Aus noch immer ungeklärter Ursache ist ein Mercedes gegen 9.30 Uhr bei Nottuln von der Fahrbahn in Richtung Wuppertal abgekommen.

Das Fahrzeug geriet in einen Graben, schleuderte durch die Luft und landete auf einem Feld. Zwei Männer (beide 41) wurden aus dem Mercedes geschleudert, eine Frau im Fahrzeug eingeklemmt (mehr zu dem Unfall hier >>>). Für einen der beiden Männer sollte jede Hilfe zu spät kommen. Er stand wenige Stunden vor seinem Tod noch auf der Bühne.

A43 in NRW: Musik-Szene nach Unfall in Trauer

Es ist ein ausgelassener Abend auf dem „Docklands Festival“ in Münster gewesen. Vor 15.000 Zuschauern hatte Jochen Peuyn, den in der Techno-Szene alle als „DJ Sorgenkint“ kennen, in diesem Jahr die Ehre, das Elektro-Festival mit einem Set auf dem Sputnik Main Floor zu schließen.

Bis 5.30 Uhr zappelten die Techno-Jünger noch zu seinen Beats – niemand konnte ahnen, dass der DJ wenige Stunden später sterben sollte.

Wie sein langjähriger DJ-Kollege „Man at Arms“ gegenüber dem Techno-Magazin „FAZEmag“ bestätigte, handelte es sich bei dem 41-jährigen Unfallopfer von der A43 in NRW um das Mitglied des gemeinsamen Künstler-Kollektivs „Acid Wars“.

„Jochen war ein herzensguter Mensch“

„Jochen war ein herzensguter Mensch, der uns allen fehlen wird. In dieser schweren Zeit bitten wir euch um Verständnis, dass wir und seine Angehörigen Zeit brauchen, um den Verlust zu verarbeiten“, trauert der DJ um seinen Kollegen und kündigt in dem Techno-Magazin an: „Wir werden uns in den nächsten Tagen mit Informationen zum weiteren Vorgehen melden. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.“

„DJ Sorgenkint“ war in diesem Jahr noch für zahlreiche Events gebucht wie „Ruhr In Love“ oder „Nature One“. Doch stattdessen muss sich die Techno-Szene jetzt von einem ihrer Idole verabschieden.