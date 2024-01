A42 im Ruhrgebiet: Sperrung die ganze Nacht ++ 19-Jährige schwebte nach Unfall in Lebensgefahr

Auf der A42 im Ruhrgebiet kam es am Sonntag (7. Januar) zu einem schweren Unfall, bei dem eine 19-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Der betroffene Streckenabschnitt auf der Autobahn wird wohl die kommenden Stunden noch gesperrt sein.

Gegen 11.52 Uhr verunfallte die Autofahrerin in einem Baustellenbereich der A42. Zwischen dem Autobahnkreuz Herne und der Anschlussstelle Herne-Crange war sie in Richtung Duisburg unterwegs, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Die 19 Jahre alte Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie sofort ins Krankenhaus transportiert werden musste.

A42 im Ruhrgebiet: Vollsperrung bis in die Abendstunden

Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar. Die bisherige Rekonstruktion des Unfallhergangs zeigt allerdings, dass die Frau auf der A42 im Ruhrgebiet in einem Baustellenbereich nach links in eine mobile Schrammwand gefahren sein muss. Anschließend fuhr sie auf ein anderes Fahrzeug auf, woraufhin die 19-Jährige aus dem Kreis Mettmann die Kontrolle über ihren PKW verlor, das Auto drehte sich und kam schließlich im Baustellenbereich zum Stillstand.

Der andere betroffene Verkehrsteilnehmer, ein 52 Jahre alter Mann aus dem Kreis Recklinghausen, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die verunfallte Frau musste nach Eintreffen der Rettungskräfte mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist seit den Mittagsstunden im Einsatz und nach wie vor dran, die genaue Unfallursache zu ermitteln. „Die Autobahn 42 wird zur Unfallaufnahme bis in den frühen Abend gesperrt bleiben“, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei Münster.

Zunächst ging man davon aus, dass die Bergungsarbeiten bis 20 Uhr abgeschlossen sein würden. Doch am Abend hieß es laut WDR Verkehr, dass die Sperrung noch bis in die frühen Morgenstunden andauern könnten.