A3 im Ruhrgebiet: Schock für Pendler! Autobahn lange gesperrt

Hiobsbotschaft für zahlreiche Pendler! Die A3 im Ruhrgebiet bleibt für einige Zeit gesperrt – Autofahrer müssen sich also auf lange Staus einstellen und jede Menge Geduld mitbringen.

Autofahrer aus dem Ruhrgebiet brauchen mal wieder starke Nerven – und jede Menge Zeit! Weil die Fahrbahn der A3 abgesackt ist, wird ein Teil der Autobahn gesperrt.

A3 im Ruhrgebiet: So lange ist die Autobahn gesperrt

Wie die „Bild“ berichtet, geht ab Dienstag (10. Dezember) auf der A3 in Richtung Köln zwischen den Autobahn-Kreuzen Oberhausen-West und Duisburg-Kaiserberg nichts mehr. Die Sperrung gilt ab Dienstag (10. Dezember) um 22 Uhr und endet am Montag (16. Dezember) um 5 Uhr.

Die Umleitung wird dann mit roten Punkten gekennzeichnet. Auf der Gegenrichtung nach Oberhausen und Arnheim steht während der Sperrung ein verengter Fahrstreifen zur Verfügung. Die Autobahn GmbH rät allen Pendlern dazu, den betroffenen Bereich so gut es geht zu umfahren. Staus werden trotzdem nicht zu vermeiden sein.

Auch hier müssen Pendler kräftig durchatmen

Autofahrer müssen nicht nur auf der A3 eine ordentliche Portion Geduld mitbringen. Auch Pendler, die regelmäßig die A40 befahren, können in Sachen Stau und Sperrungen ein Liedchen singen. Aktuell ist die A40 in Bochum betroffen. Seit Anfang August ist die A40 bei Bochum bereits in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund dafür ist der Abriss der maroden Brücke am Bochumer Schlachthof. Nach 65 Jahren musste die Schlachthofbrücke komplett abgerissen und neu errichtet werden (wir berichteten).

Und auch auf der A42 kam es in den vergangenen Monaten zu einer Vollsperrung. Wegen Schäden an der Rhein-Herne-Kanalbrücke war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bottrop-Süd und Essen-Nord voll gesperrt (wir berichteten ebenfalls).