NRW-Tierheim muss Tier Augäpfel entfernen – was dann passiert, ist kaum zu glauben

Diese Geschichte treibt Tier-Fans Tränen in die Augen! Vor wenigen Monaten kam ein Vierbeiner in einem NRW-Tierheim in einem erschreckenden Zustand an. Die Pfleger mussten direkt eine drastische Entscheidung treffen – und dem armen Tier die Augäpfel entfernen lassen.

Der Grund: Das betroffene Kaninchen namens Klaus war blind und hatte hochgradig entzündete Augen. Über Wochen hatte das Tierheim in NRW den armen Kerl gepflegt, doch am Ende half nur noch der Gang zum OP-Saal. Aber hat der Vierbeiner die Strapazen gut überstanden?

NRW-Tierheim mit überraschenden News

Den schockierenden Fall hat jetzt das Tierheim Bergheim auf Social Media geteilt – und machte schnell klar: „Nach der Genesung ging es ihm deutlich besser und es wurde Zeit, ein neues Zuhause für ihn zu suchen.“ Gesagt, getan. Und dabei wurde das NRW-Tierheim schnell positiv überrascht. Denn nur nach wenigen Stunden meldete sich bereits ein Paar aus Wiesbaden, dass Klaus infolge bei sich aufnahm.

„Sie haben bereits zwei Kaninchen mit Zahnfehlstellungen und kennen sich mit langohrigen Notfellen bestens aus. Wir waren uns schnell einig und am Samstag wurde der schöne Klaus abgeholt“, so ist jetzt auf Facebook nachzulesen. Und am Ende wurde für Klaus tatsächlich alles gut: Denn von seinen Artgenossen wurde er „mit offenen Armen empfangen“. Ende gut, alles gut!

Tierheim in NRW kassiert Ultimatum

Die Geschichte rührt Tier-Fans im Netz zu Tränen. „Mehr braucht mein Herz nicht zum Glücklichsein“, „Tränen im Auge …. ist das schön“ oder „Wie wunderschön ist das denn????“, ist so unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.

