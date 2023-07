Wer auf der A2 in NRW einen Helikopter entdeckt, der hat in der Regel wohl nur einen Gedanken: Hier muss jemand verunglückt sein. Denn in der Regel lassen die Fluggeräte nichts Gutes erahnen, kommen sie zum Einsatz, wenn Personen besonders schnell geholfen werden muss oder eine alleinige Suche am Boden ausweglos erscheint.

Wer schon mal auf der A2 in NRW unterwegs war, der wird aber auch schon mal an einem knatschgelben Heli vorbeigekommen sein, der nicht mehr vom Boden abhebt. Seit einigen Jahren steht er schon am Kamener Kreuz. Doch was steckt eigentlich dahinter?

A2 in NRW: Heli löst Diskussion aus

„Jeder aus NRW kennt diesen Heli“, schrieb eine Nutzerin vor kurzem auf Twitter und teilte dazu ein Bild von Nordrhein-Westfalens wohl bekanntesten Helikopter. Schnell entstand unter dem Beitrag eine rege Diskussion. „Wohne seit zehn Jahren nicht mehr in NRW, hab aber sofort die ganze Autobahn nebst Heli vor Augen“, kommentiert so etwa ein anderer. Ein Nutzer ist sich sogar sicher: „Ganz Deutschland kennt den.“

Doch auch die Fragen, warum der gelbe Helikopter am Kamener Kreuz dauerhaft platziert wurde und ob er früher auch mal im Einsatz war, mehren sich unter dem Beitrag. Was steckt also hinter NRW’s bekanntestem Hubschrauber?

Schon seit 2011 ist der leuchtend gelbe Heli an der Kreuzungsstelle von A1 und A2 zu finden. Der gelbe ADAC-Rettungshubschrauber wird von mehreren Engeln aus Stahl getragen. Die Kunstinstallation bekam den Namen „Gelber Engel am Kamener Kreuz“. Früher als Rettungshubschrauber unter den Flaggen Europas größtem Verkehrsclubs im Einsatz, wurde er vor über 10 Jahren vom Künstler Alfred Gockel umgestaltet und neu in Szene gesetzt. Der ausgemusterte Hubschrauber der „Christoph“-Flotte ist heute zu einem Wahrzeichen der A2 geworden.

Eindeutige Message an Einsatzkräfte

Heute steht er als Zeichen der Ehrung für die Arbeit, die tausende Einsatzkräfte der Luftrettung jährlich leisten. Allein im vergangenen Jahr waren über 55.000 Hubschrauber im Einsatz, um das Leben zahlreicher Menschen zu retten.

Ein Twitter-Nutzer hat deshalb nur eines zu dem gelben Heli an der A2 in NRW zu sagen: „Weltkulturerbe“. Ob das Kunstwerk diesen Titel eines Tages wirklich bekommen wird, das bleibt allerdings abzuwarten.