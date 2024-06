A2 in NRW: Helikopter-Panne nach Unfall! ++ Vollsperrung

Auf der A2 in NRW soll es am Mittwochnachmittag (19. Juni) zu einem heftigen Unfall gekommen sein, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache soll ein Autofahrer bei Castrop-Rauxel in Fahrtrichtung Oberhausen plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Zwischen den Ausfahrten Henrichenburg und Recklinghausen-Ost soll sich der Wagen plötzlich überschlagen haben und landete an der Mittelplanke der A2 auf der Seite. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Doch eine Panne des Helikopters hat jetzt eine mehrstündige Vollsperrung der NRW-Autobahn zur Folge.

A2 in NRW: Technische Panne löst Vollsperrung aus

Der eigentliche Unfall soll sich nach Angaben eines Polizeisprechers gegen kurz vor 17 Uhr am Mittwoch ereignet haben. Ein Mann, der sich mit seinem Wagen einmal überschlug, soll bei dem Crash leicht verletzt worden sein.

Die Polizei hatte einen Rettungshubschrauber angefordert, der auf der A2 in NRW gegen 17.30 Uhr landete. Doch als der Heli wieder abheben sollte, folgte die bittere Gewissheit: Eine technische Panne machte das Abheben des Fluggefährts unmöglich. „Der Helikopter kommt derzeit nicht mehr hoch“, so ein Polizeisprecher. Und das soll üble Folgen haben.

Vollsperrung auf der A2 in NRW

Denn die A2 in NRW muss jetzt ab Anschlussstelle Henrichenburg voll gesperrt werden, um den Heli zu bergenund mit einem Tieflader abzutransportieren. Und das kann sich voraussichtlich über mehrere Stunden hinweg ziehen. Bis Mitternacht könnte die Bergung des Helikopters laut aktueller Einschätzung des Polizeisprechers andauern.

Pendler trifft die Helikopter-Panne jetzt richtig bitter, passierte sie pünktlich zum Feierabend-Verkehr. Autofahrer sollten den betroffenen Bereich der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen also besser großräumig umfahren.