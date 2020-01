Auf der A2 bei Beckum gab es am Donnerstagabend einen heftigen Unfall.

A2: Massen-Crash in der Nacht! Zehn Verletzte – darunter mehrere Kinder

Beckum. Massen-Crash auf der A2! Am späten Donnerstagabend ereignete sich auf der A2 bei Beckum in Fahrtrichtung Oberhausen ein heftiger Unfall.

Daran waren insgesamt drei Autos und ein Lkw beteiligt. Zehn Personen wurden verletzt, zum Teil schwer. Unter ihnen auch vier Kinder.

A2: Heftiger Unfall in der Nacht - mehrere Schwerverletzte

Um 23.21 Uhr knallte ein Auto auf der A2 aus noch ungeklärter Ursache in einen Lkw. Alle drei Insassen des Wagens wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Unter ihnen befand sich auch ein zwölfjähriges Kind. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Unfall hatte jedoch noch weitere Folgen: Zwei weitere Fahrzeuge kollidierten im Anschluss mit dem bereits verunglückten Auto.

In den beiden Pkws saßen weitere sieben Personen, die ebenfalls schwer verletzt wurden, drei von ihnen Kinder. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Autobahnpolizei soll sich niemand in Lebensgefahr befinden.

A2 mehrere Stunden gesperrt

Die A2 musste in Folge des Unfalls bis etwa 2.45 Uhr am Freitagmorgen gesperrt bleiben.

Wie man auf Bildern der Unfallstelle erkennen konnte, handelte es sich bei dem Lkw um einen Sattelzug, der Bühnenelemente für die Show Tour der Ehrlich Brothers transportiere. (dav)