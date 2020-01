A2: Massen-Crash! Tour-Truck der Ehrlich Brothers gerammt – sieben Verletzte, auch Kinder

Auf der A2 bei Beckum gab es am Donnerstagabend einen heftigen Unfall. Auch der Tour.Truck der Ehrlich Brothers war involviert.

Beckum. Massen-Crash auf der A2! Am späten Donnerstagabend ereignete sich auf der A2 bei Beckum in Fahrtrichtung Oberhausen ein heftiger Unfall.

Insgesamt waren drei Autos und ein Lkw bei dem Crash auf der A2 involviert. Sieben Personen wurden verletzt, zum Teil schwer. Unter ihnen auch zwei Kinder.

A2: Heftiger Unfall in der Nacht – mehrere Schwerverletzte

Um 23.21 Uhr knallte ein 29 Jahre alter Autofahrer mit seinem Lada auf der A2 aus noch ungeklärter Ursache in einen Lkw. Dabei geriet der Lada ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Alle drei Insassen des Wagens wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Unter ihnen befand sich auch eine 60-jährige Frau und ein zwölfjähriges Kind.

Bei dem Crash wurden insgesamt sieben Personen verletzt. Foto: vn24

Der 56-jährige Lkw-Fahrer blieb derweil unverletzt.

Der Unfall hatte jedoch noch weitere schlimme Folgen: Zwei weitere Fahrzeuge kollidierten im Anschluss mit dem bereits verunglückten Auto.

In den beiden Pkws saßen insgesamt drei Personen, die ebenfalls schwer verletzt wurden. Im Opel befand sich ein 34-Jähriger, im Peugeot eine eine 54-Jährige mit einem zehnjährigen Kind. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Autobahnpolizei soll sich niemand in Lebensgefahr befinden.

A2 mehrere Stunden gesperrt

Die A2 musste in Folge des Unfalls bis etwa 2.50 Uhr am Freitagmorgen gesperrt bleiben.

Der Sattelzug transportierte Bühnenelemente der Ehrlich Brothers. Foto: vn24

Wie man auf Bildern der Unfallstelle erkennen konnte, handelte es sich bei dem Lkw um einen Sattelzug, der Bühnenelemente für die Show-Tour der Magier Ehrlich Brothers transportiere.

Ehrlich Brothers melden sich auf Twitter

Die Ehrlich Brothers meldeten sich am Freitag über Twitter: „Heute Nacht ist ein Lkw, der Teile unseres Equipments transportiert, unverschuldet in einen Unfall verwickelt worden.“ Dennoch könnten alle Shows wie geplant stattfinden. „Traurig sind wir aber darüber, dass einige Insassen der anderen Pkw verletzt wurden.“

Wir wünschen allen Beteiligten schnelle und gute Besserung! pic.twitter.com/G4reG1s51x — Ehrlich Brothers 🦋 (@EhrlichBrothers) January 3, 2020

Am Freitagabend wollte das Magier-Duo wie geplant in Oberhausen auftreten, wie das Management erklärte.

