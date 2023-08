A2 bei Bottrop: Feuer-Drama – Autobahn gesperrt

Diese Bilder erinnern an einen Actionfilm, sind aber bittere Realität. Auf der A2 bei Bottrop gab es am Dienstagabend (22. August) riesige Flammen – ein Pkw fing plötzlich an zu brennen.

Die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen musste deshalb gesperrt werden.

A2 Richtung Oberhausen: Feuer-Drama bei Pkw

Wie die Feuerwehr Gladbeck mitteilte, geriet das Fahrzeug gegen 20.09 Uhr in Brand und kam mitten auf der Bahn im Bereich des Autobahnkreuzes Bottrop zum Stehen. Vermutet wird ein technischer Defekt.

Der Fahrer des Autos verletzte sich dabei nur leicht und konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien. Er wurde vorsorglich von einem Notarzt betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer auf der A2 konnte laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch den ausgelaufenen Kraftstoff, der partiell auf der Fahrbahn brannte, wurde diese jedoch gesperrt. Dadurch entstand ein kilometerlanger Stau.

Auch zu später Stunde ist die A2 in Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck-Ellinghorst und Bottrop noch gesperrt, wie es bei „WDR Verkehr“ heißt (aktueller Stand: 22.42 Uhr). Autofahrer können die Umleitung über die U11 und U56a nehmen. Wann die Strecke wieder befahrbar ist, ist derzeit noch nicht absehbar.