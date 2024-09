A2 in NRW: Heftiger Unfall ++ Fahrer aus Auto geschleudert ++ Teil-Sperrung

Am Dienstagmorgen (24. September 2024) kam es auf der A2 in NRW zu einem schrecklichen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bielefeld kam ein BMW gegen 8.40 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover von der Fahrbahn ab.

Der Unfall auf der A2 passierte genau zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen/ Lippe und Herford/ Bad Salzuflen. Das Auto überschlug sich und der Fahrer wurde schwer verletzt.

A2 in NRW: Fahrer wird aus dem Auto geschleudert

Während sich der BMW überschlug, wurde der Fahrer aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die medizinische Versorgung des Unfallopfers vor Ort. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf der Fahrbahn landete.

Für die Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten musste die A2 in Richtung Hannover gesperrt werden. Der Einsatz dauert noch immer an.

Das Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei wird die Unfallaufnahme übernehmen. Derzeit ist nach Angaben der Polizei Bielefeld noch nicht abzusehen, wie lange die Sperrung andauern wird.