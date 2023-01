A1 in NRW: Schwerer Unfall +++ Auto überschlägt sich +++ vier Personen schwer verletzt

Auf der A1 in NRW kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. In der Nacht zu Sonntag (29. Januar) passierte der tragische Unfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden.

Das Auto überschlug sich bei dem Crash mehrfach. Schreckliche Bilder des Wagens zeigen das dramatische Ausmaß. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

A1 in NRW: Vier Schwerverletzte nach Horror-Crash

Passiert ist der Unfall kurz vor der Anschlussstelle Hagen-West gegen 0.45 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin eines Pkw die Kontrolle über ihren Wagen. Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die vier Insassen, zwei Frauen und zwei Männer, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Alle Beteiligten sind im Alter zwischen 20 und 22 Jahren, wie die Polizei mitteilte.

Schrecklicher Unfall auf der A1 in NRW.

Die Insassen waren zunächst in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Danach brachten Rettungsdienste die Schwerverletzten umgehend in Krankenhäuser.

Die Autobahn musste gesperrt werden, andere Verkehrsteilnehmer konnten nach Angaben der Polizei Dortmund die meiste Zeit über, den Unfallort auf einer Spur passieren.

Doch für die Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Richtung Bremen teilweise auch komplett gesperrt. Das dauerte auch noch bis in die Morgenstunden an. Als diese Redaktion gegen 9.30 Uhr am Sonntag mit einem Sprecher der Polizei sprach, hieß es, dass die Sperrung jedoch zeitnah aufgehoben werde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.