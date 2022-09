A1 in NRW: Jeep kommt von der Fahrbahn ab und geht in Flammen auf – Polizei hat üblen Verdacht

Tragischer Unfall auf der A1 in NRW!

Am Samstagabend, 17. September, geriet ein Jeep von der Fahrbahn und stand kurz darauf in Flammen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Betroffenen von der A1 in NRW in ein Krankenhaus.

A1 in NRW: Jeep rast in Leitplanke und gerät in Flammen

Auf der Autobahn 1 in Höhe Hamm/Bergkamen kam es am Samstagabend zu einem schockierenden Unfall. Gegen 18.20 Uhr soll ein Jeep Grand Cherokee ins Schleudern und schließlich in die rechte Schutzplanke gerast sein. Laut Polizei überschlug sich der Wagen mehrfach, ehe er in Flammen aufging.

Dabei zog sich die 48 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der 50-jährige Fahrer verletzte sich hingegen schwer. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in ein Krankenhaus.

Auf der A1 in NRW ereignete sich ein tragischer Unfall mit verheerenden Folgen. Foto: picture alliance/dpa | Michael Neumann

Außerdem bargen die Einsatzkräfte einen toten Hund an der Unfallstelle. Der Polizei zufolge sei nicht klar, ob sich das Tier in dem Jeep befand, herausgeschleudert wurde und anschließend verstarb. Ein Zeuge habe den Hund noch vor dem Unfall über die Fahrbahn laufen sehen. Aktuell ermittelt die Polizei, ob der Vierbeiner den Unfall verursacht haben könnte.

Einsatzkräfte sperren Fahrstreifen in Richtung Bremen

In der Zwischenzeit kam es zu einem sieben Kilometer langen Rückstau, weil Einsatzkräfte die Fahrbahn in Richtung Bremen sperren mussten. (neb)