A1 in NRW: Verletzte bei Unfall mit sieben Fahrzeugen ++ Riesiger Stau ++ „Großes Trümmerfeld“

Schwerer Unfall am Freitag (13. Januar) auf der A1 in NRW. Nach Informationen der Polizei Dortmund sind am Nachmittag sieben Fahrzeuge auf der Autobahn zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Kreuz Dortmund/Unna kollidiert. Dabei haben sich ersten Informationen zufolge zwei Menschen Verletzungen zugezogen. Die Polizei Dortmund musste die A1 in NRW Richtung Bremen zwischenzeitlich komplett sperren.

Das Unglück geschah zur Unzeit. Denn im Feierabendverkehr waren auf der Autobahn massenweise Fahrzeuge unterwegs. Dementsprechend bildete sich hinter der Unfallstelle ein kilometerlanger Stau. Die Wartezeit ist enorm.

A1 in NRW: „Großes Trümmerfeld“ nach Unfall

Wie es gegen 14.55 Uhr zu dem Unfall auf der A1 in NRW kommen konnte, ist am Nachmittag noch völlig unklar. Fest steht, dass neben einigen Pkw auch ein Transporter und ein Kleinlaster in den Unfall verwickelt waren. Der Rettungsdienst musste zwei Verletzte mit dem Krankenwagen in umliegende Kliniken bringen.

Wie schwer sich die beiden Unfallopfer verletzt haben, ist nach Angaben eines Dortmunder Polizeisprechers noch unklar. Seinen Angaben zufolge fanden die Einsatzkräfte am Unfallort ein „großes Trümmerfeld“ vor. Es habe fast eine Stunde gedauert, bis die Polizei immerhin den Standstreifen freigeben konnte, um den Verkehr langsam abfließen zu lassen. Doch da staute es sich schon hinter der Unfallstelle bis nach Schwerte.

Auf der A1 in NRW sind mehrere Fahrzeuge kollidiert. Foto: Fernandez / news 4 Video-Line TV

Mega-Stau auf A1 in NRW im Feierabendverkehr

Nach WDR-Angaben musst du gegen 16 Uhr rund 90 Minuten länger einplanen, wenn du die Unfallstelle mit dem zehn Kilometer langen Stau auf der A1 in NRW passieren musst.

Wie lange die regulären Fahrstreifen der Autobahn am Freitagnachmittag noch gesperrt bleiben müssen, ist gegen 16.30 Uhr noch nicht abzuschätzen. Immerhin ist um diese Zeit ein Abschlepper eingetroffen, um die drei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge abzuschleppen. Gegen 17.20 Uhr hatte sich die Lage schon deutlich entspannt. Der Stau hatte sich halbiert. Die Polizei hat derweil bereits die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.