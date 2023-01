A1 in NRW: Porsche geht mitten auf der Fahrbahn in Flammen auf – Fahrer kann in letzter Sekunde flüchten

Mysteriöser Vorfall auf der A1 in NRW! Am Mittwochnachmittag (11. Januar) ist zwischen dem Kreuz Unna und dem Kamener Zentrum ein Porsche urplötzlich in Flammen aufgegangen.

Die Insassen konnten sich noch selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten. Die Polizei hat in der Folge die A1 in NRW rund um den Unfallort abgesperrt.

A1 in NRW: Porsche brennt – Polizei sperrt Autobahn

Um 15.18 Uhr hatte sich der weiße Porsche auf der Autobahn in Fahrtrichtung Bremen aus bisher ungeklärten Gründen selbst entzündet. Nach DER WESTEN-Informationen konnte der Fahrer den Wagen nur noch auf dem Standstreifen ausrollen lassen.

Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto retten. Es gab keine Verletzten, wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte. Die Polizei hatte während der Löscharbeiten den mittleren und rechten Fahrstreifen gesperrt und den Verkehr links an der Unfallstelle vorbeigeführt.

A1 in NRW: Strecke wieder frei

Mittlerweile konnte die alarmierte Feuerwehr den qualmenden Sportwagen wieder löschen. Danach wurde das ausgebrannte Wrack vom Abschleppdienst von der Fahrbahn gezogen. Gegen 16.20 Uhr gab die Polizei die Strecke zwischen Kreuz Unna und Kamen Zentrum wieder komplett frei.

Wie es überhaupt zu dem Feuer in dem Porsche kommen konnte, ist unklar und Teil der nun anstehenden Ermittlungen der Dortmunder Autobahnpolizei.