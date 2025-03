A1 in NRW: Auto fängt während der Fahrt Feuer – unfassbar wie Autofahrer reagiert

Laut den Angaben der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) erfasse die Polizei in NRW rund 643.00 Verkehrsunfälle im letzten Jahr. Die Zahlen sind erschreckend – im Vorjahr 2023 waren es noch rund 2.000 Verkehrsunfälle weniger. Alle 49 Sekunden wurde ein Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet.

Auch am Sonntag (30. März) kam es auf der A1 in NRW zu einem gefährlichen Verkehrsunfall: Ein Auto geriet während der Fahrt in Brand. Wie ein anderer Autofahrer reagierte, ist unglaublich.

A1 in NRW: Auto fängt während der Fahrt Feuer

Am Sonntagnachmittag geriet auf der Bundesautobahn 1 in NRW ein Auto während der Fahrt in Brand. Das Auto war in Fahrtrichtung Köln nahe der Anschlussstelle Wermelskirchen unterwegs. In dem brennenden Auto befanden sich zusätzlich zum 52-jährigen Fahrer eine 40-jährige Beifahrerin sowie die 19-jährige Tochter und der 17-jährige Sohn.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei konnte der Fahrer das Auto nicht von selbst abbremsen, wie es in einer Pressemitteilung der Kölner Polizei heißt. Diese vermutet, dass ein technischer Defekt Grund dafür gewesen sein könnte.

Mutiger Autofahrer verhindert Schlimmeres

Als ein weiterer Autofahrer, der ebenfalls auf der A1 in NRW unterwegs war, das brennende Fahrzeug sah, reagierte er unglaublich: Der mutige Fahrer brachte sein eigenes Fahrzeug vor den brennenden BMW, wodurch dieser schließlich zum Stillstand kam! So verhinderte er Schlimmeres und die Familie konnte sich unverletzte aus dem Auto retten, bevor es letztendlich vollständig ausbrannte.

Derzeit dauern die Ermittlungen zur Ursache des Auto-Brandes auf der A1 in NRW noch an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Autobahn in Richtung Köln vorübergehend voll gesperrt.