A1/Kamener Kreuz: Heftiger Unfall! Audi knallt ungebremst unter Lkw – Fahrerin in Lebensgefahr

Schlimmes Unglück auf der A1 am Kamener Kreuz! Am Dienstag, den 15. November, ist eine Autofahrerin aus bisher ungeklärter Ursache in einen Lkw gerast.

Das Auto rutschte halb unter den Sattelzug und die Fahrerin musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Sie schwebt zurzeit in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Dortmunder Polizei gegenüber DER WESTEN berichtet. Die A1 war am Kamener Kreuz zeitweise komplett gesperrt.

A1/Kamener Kreuz: Frau steckte unter Lkw fest

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr direkt hinter dem Kamener Kreuz, zwischen Hamm/Bergkamen und Kamen-Zentrum. Die Audi-Fahrerin war in Richtung Dortmund auf der Autobahn unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache auf einen Lkw auffuhr. Bei dem heftigen Aufprall rutsche der Wagen fast komplett unter den Sattelzug und wurde wie eine Sardinendose aufgerissen.

Nach ersten Informationen sollen Ersthelfer der Frau aus ihrem Auto herausgeholfen haben. Kurze Zeit später landete ein Rettungshubschrauber in der Nähe und nahm die Schwerverletzte mit ins nächste Krankenhaus. Dort wird sie nun versorgt. Eine akute Lebensgefährdung kann die Polizei zurzeit nicht ausschließen. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt.

Autobahn über eine Stunde gesperrt

Die Polizei riegelt die Unfallstelle zunächst ab, dann öffnete sie den linken Fahrstreifen wieder. Der Verkehr wurde an dem Unfallwagen vorbeigeleitet. Aufgrund der Bergungsarbeiten gab es hier zwischenzeitlich bis zu acht Kilometer Stau und Autofahrer mussten mit einem Plus von 45 Minuten rechnen. Gegen 18.30 Uhr konnten die Beamten die Strecke wieder vollständig freigeben.

Wie es zu dem Auffahrunfall kam, ermittelt nun die Dortmunder Polizei. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Audi ungebremst mit etwa 120 Stundenkilometern auf den fahrenden Lkw aufgefahren sein. Um das jedoch bestätigen zu können, müssen die Ermittler zunächst weitere Zeugen befragen. Und sobald es der Autofahrerin wieder besser geht, wird auch sie einige Fragen beantworten müssen.