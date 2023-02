A1 in NRW: Mercedes-Fahrer kollidiert mit Lkw – dann geht er plötzlich auf Beifahrerin los

Unfall auf der A1 in NRW! Doch was danach geschah, war noch viel dramatischer…

Am Dienstagnachmittag (14. Februar) kam es gegen 16.45 Uhr auf der A1 in NRW in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld zu einem Unfall.

A1 in NRW: Mercedes-Fahrer würgt Beifahrerin

Ein 36-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse vom linken der drei Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreife – und dort bewusst in das Heck des LKWs eines 39-Jährigen aus Verl!

Dann kam es zu einem weiteren schweren Vorfall: Nachdem der Mercedes zum Stehen kam, beobachteten Zeugen, wie der 36-jährige Tatverdächtige seine 26-jährige Beifahrerin würgte! Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Akute Lebensgefahr bestand nicht.

A1 in NRW: Tatverdächtiger ist in Untersuchungshaft

Dem Tatverdächtigen wird jetzt versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Hintergründe zu dem Sachverhalt sind bislang unklar. Eine Mordkommission ermittelt jetzt, um die Umstände aufzuklären. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige bereits dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet.

