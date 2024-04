A1 in NRW: Anschlag auf Autobahn! Mordkommission jagt SIE

Erschreckender Zwischenfall am Freitag (5. April) auf der A1 in NRW. Dort hat es am frühen Abend einen regelrechten Anschlag auf ein Auto gegeben.

Es geschah gegen 18.45 Uhr. Ein Autofahrer (57) aus Köln dachte an nichts Böses, als er über die A1 in NRW Richtung Bremen fuhr. Kurz vor dem Westhofener Kreuz passierte es.

A1 in NRW: Anschlag auf Autofahrer

Aus dem Augenwinkel hatte der 57-Jährige noch zwei Personen auf der Autobahnbrücke „Forstweg“ bei Schwerte gesehen. Plötzlich holte einer der beiden Unbekannten aus und schleuderte einen Gegenstand gezielt auf das Auto des Kölners!

Das Geschoss krachte auf die Windschutzscheibe, sollte sie aber zum Glück nicht durchschlagen. Geistesgegenwärtig behielt der Autofahrer die Ruhe, schaffte es seinen Wagen unfallfrei auf den Seitenstreifen zu lenken. Danach rief er sofort die Polizei Dortmund.

Nicht auszumalen, was passiert wäre, hätte das Geschoss die Scheibe durchschlagen und den 57-Jährigen bei voller Fahrt erwischt. So blieb es zum Glück „nur“ beim Sachschaden und einem nachhaltigen Schock für den Fahrer. Die Polizei hat nun eine Mordkommission eingerichtet und wertet den Anschlag als versuchtes Tötungsdelikt.

Jugendliche auf der Flucht – Polizei sucht Zeugen

Die beiden Tatverdächtigen machten sich nach der Aktion direkt aus dem Staub. Es soll sich ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge um zwei männliche Jugendliche handeln. Einer der beiden Unbekannten soll zum Zeitpunkt der Tat helle Kleidung getragen haben. Der andere soll dunkel gekleidet gewesen und kleiner als sein Komplize sein.

Du hast den gefährlichen Anschlag auf den Autofahrer auf der A1 in NRW gesehen? Oder du weißt womöglich, um welche Jugendliche es sich handelt? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Rufnummer: 0231/132-7441.