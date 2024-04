Düsseldorf: Kunden campieren tagelang vor Kult-Laden – für dieses Mega-Schnäppchen

So etwas erlebt man sonst nur vor Konzerten von Mega-Stars: Menschen belagern eine Location, um als erstes in die „heiligen Hallen“ zu kommen. In Düsseldorf hoffen die Fans jedoch nicht darauf, einen großen Musiker zu treffen, sondern ein Mode-Schnäppchen zu ergattern.

Denn ein neuer Laden kommt in die Düsseldorfer Innenstadt. Und zwar handelt es sich um einen Pop-Up-Store der Mode-Marke „6pm“. Um das einmalige Schnäppchen-Angebot zu ergattern, haben es sich einige Jugendliche seit Tagen vor dem Geschäft bequem gemacht.

Düsseldorf: Jugendliche campen tagelang vor Store

Mit Campingstühlen und Schlafsäcken harrten tagelang etwa 30 bis 40 Jugendliche vor dem Jades-Store an der Heinrich-Heine-Allee, berichtet die „Rheinische Post“. Hier soll das neue Geschäft am Samstag (6. April) um 11 Uhr eröffnen. Einige Kunden seien schon seit Karsamstag hier. Doch wozu der riesige Aufwand?

Bei der Eröffnung soll es für die ersten Kunden Teile der Kollektion gratis geben. Darunter gehören Zip-Hoodies, Jogger, Tank-Tops sowie T-Shirts in drei verschiedenen Farben. Ein Tank-Top gibt es bereits für 29 Euro, doch für eine Lederjacke können Kunden sogar 499 Euro zahlen. Bei so einem Preis könnte sich das lange Warten dann wieder gelohnt haben.

Strenge Regeln – sonst war alle Mühe umsonst

Und wie die Camper der „Rheinischen Post“ verraten haben, gibt es unter ihnen eine klare Vereinbarung. Die ersten 20, die es sich vor dem Jades Store eingetroffen haben, erhalten das Gratis-Kleidungsstück. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich winkt auch ein Gutschein im Wert von über 200 Euro, den sie direkt im Geschäft einlösen können.

Doch der Gewinn ist an eine strenge Bedingung geknüpft: Wer auf der Liste steht, muss zu bestimmten Zeiten vor Ort sein. Und zwar wird um null Uhr, zehn Uhr und 15 Uhr am Store die Anwesenheit kontrolliert. Wer sich nicht dran hält, verliert seinen Warteplatz. Die Jugendlichen sind aber nicht nur heiß darauf, ein paar der Markenklamotten zu ergattern. Sie freuen sich auch, den Label-Gründer Achraf Ait Bouzalim persönlich zu sehen.