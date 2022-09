A1 bei Hamm: Autofahrer schwer verletzt, Hund tot – verheerender Unfall

Dramatischer Unfall auf der A1 in Höhe Hamm/Bergkamen!

Ein SUV-Fahrer verlor am frühen Samstagabend (17. September) auf der A1 bei Hamm die Kontrolle über sein Auto – mit schwerwiegenden Folgen.

A1 bei Hamm: Jeep überschlägt sich und gerät in Brand

Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagabend gegen 18.20 Uhr. Ein 50-jähriger Mann aus Hamm war mit einem SUV der Marke „Jeep Grand Cherokee“ auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Mit ihm befand sich eine 48-jährige Beifahrerin im Auto.

Schwerer Unfall auf der A1 bei Hamm! Foto: VN24 / Axel Ruch

Kurz vor dem Autobahnparkplatz „An der Landwehr“ geriet der SUV dann plötzlich ins Schleudern, prallte gegen die rechte Schutzplanke, überschlug sich mehrfach und geriet schlussendlich sogar in Brand.

Der 50-Jährige wurde dabei schwer verletzt, musste via Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär behandelt wird. Seine Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Toter Hund gefunden – lief er auf die Fahrbahn?

Doch wie konnte es zu diesem schweren Unfall kommen? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs könnte ein toter Hund, der im Mittelstreifen an der Unfallstelle gefunden wurde, zum fehlenden Puzzlestück werden.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass der Hund über die Autobahn gelaufen sei, wodurch der SUV-Fahrer zum Ausweichen gezwungen wurde und ins Schleudern geriet. Dabei soll das Auto den Vierbeiner erfasst und getötet haben.

Diese Information ist jedoch noch nicht bestätigt – die Ermittler halten es also auch für möglich, dass sich der Hund in dem Jeep befand und beim Unfall herausgeschleudert wurde.

Bis zu sieben Kilometer Stau

Die A1 in Richtung Bremen musste an der Unfallstelle am Samstagabend bis 20 Uhr gesperrt werden. Der Rückstau belief sich teilweise auf bis zu sieben Kilometer.