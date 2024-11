11.11. in Köln: Karneval-Fans nach Bier-Preis-Schock stinksauer – „Für diese Plörre“

„Kölle Alaaf“ – die fünfte Jahreszeit ist angebrochen! Am 11.11. trafen sich in Köln wieder traditionell zahlreiche bunt kostümierte Jecken, um die Karneval-Saison einzuläuten. Egal ob am Heumarkt oder am Zülpicher Platz – an diesem Montag herrscht überall Ausnahmezustand.

Und was darf beim Karneval in Köln nicht fehlen? Natürlich ein leckeres Getränk zum anstoßen. Ein Bierchen zum Beispiel – und da vorzugsweise natürlich Kölsch. Was sonst? Doch am 11.11. im Jahr 2024 fallen die Jecken aus allen Wolken, als sie auf den Bierpreis blicken. Auch unsere Leser können es nicht fassen.

11.11. in Köln: Wut über Bier-Preise

Statt der gewohnten – und oft belächelten – 0,2-Liter-Gläser, in denen Kölsch standardmäßig serviert wird, gibt es den Hopfentrunk am 11.11. im 0,3-Liter-Becher. Dafür verlangten die Verkäufer am Heumarkt vor zwei Jahren noch 3 Euro – am 11. November 2024 sind es 4 Euro, inklusive Becherpfand 5 Euro (>> wir berichteten). Durchaus happig für 300 Milliliter.

Auch unsere Leser können über die Bierpreise am 11.11. in Köln nur den Kopf schütteln. In den Facebook-Kommentaren zu unserem Bericht zeigt sich ihre Fassungslosigkeit:

„Es gibt genügend D****, die diese Abzocke mitmachen!“

„Und das für diese Plörre.“

„Deswegen nehme ich auch selber Bier mit.“

„Für die Plörre. Auf dem Oktoberfest gibt es wenigstens leckeres Bier.“

„Wer da hin geht, schrecken wohl auch die Preise nicht ab.“

„Selbst schuld, wenn die Preise bezahlt werden, anstatt es zu boykottieren“.

Natürlich darf auch die altbekannte Häme über das ach so schwache Kölsch nicht fehlen. „Um die gleiche Wirkung zu erzielen wie beim Bier, muss man schon 100 Kölsch trinken“, scherzt ein Leser.

Ob sich die Karneval-Fans von diesen Preisen die gute Laune nehmen lassen? Wahrscheinlich nicht. Die Euphorie über das gemeinsame Feiern dürfte überwiegen. Und es gibt ja nicht nur eine feste Verkaufsstelle für Bier und sonstige Getränke – Alternativen mit anderen Preisen findet man überall.

Pfand-Sammler macht am 11.11. mächtig Gewinn

