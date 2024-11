US-Amerikaner läuft am 11.11. durch Köln – er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt

Nicht nur in Köln oder Düsseldorf, nicht nur in NRW – nein, in ganz Deutschland weiß ein jeder Bescheid: Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt offiziell die fünfte Jahreszeit. Endlich können die Jecken ihrer Feierlust wieder freien Lauf lassen und die Karneval-Saison gebührend einläuten.

Doch für Menschen aus anderen Kulturen und Ländern könnte das bunte Treiben am 11.11. durchaus befremdlich wirken. Ein US-Amerikaner kam im November 2024 nichtsahnend nach Köln – und konnte kaum glauben, welche Szenen er in der NRW-Domstadt zu Gesicht bekam.

US-Amerikaner erlebt 11.11. in Köln

In einem TikTok-Video schildert US-Amerikaner Chase de Moor seine Eindrücke. Der Netflix-Star aus der Dating-Sendung „Too hot to handle“ stattete Deutschland für das Box-Event „Famefighting“ in Bonn einen Besuch ab. Die Gelegenheit nutzte der Sunnyboy, um sich das wilde Karnevalstreiben in Köln aus der Nähe anzusehen.

Es ist gerade mal 9 Uhr morgens, als er mit seinem Kumpel durch die Straßen Kölns spaziert – und wer jährlich beim Karnevalsauftakt dabei ist, der weiß, dass das erste Vorglühen nicht erst um Punkt 11.11 Uhr beginnt.

„Das ist wahrscheinlich das Verrückteste, das ich jemals gesehen habe“, meint Chase. „Die Leute kippen Shots um 9 Uhr morgens. Ich wusste nicht, dass um 11.11 Uhr hier ein Festival stattfindet.“ Ein Festival? Für viele Karneval-Fans wohl die Untertreibung des Jahrhunderts.

Für den US-Amerikaner ist es vor allem der frühmorgendliche Alkoholkonsum, der ihn sprachlos macht. „Die haben Bier in der Hand“, stellt er verwundert fest. Plötzlich läuft jemand im Superman-Kostüm an ihm vorbei. Chase lacht nur irritiert, stimmt die Superman-Filmmusik an. „Was geht ihr vor sich?“, fragt er ungläubig in die Kamera.

Amerikaner versteht die Welt nicht mehr

„Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie verwirrt ich war, als ich heute morgen aufgewacht bin und Leute in Halloween-Kostümen gesehen habe“, meint er. „Ich habe noch nie einen Ort gesehen, an dem Leute Kostüme im November tragen. Sie sagen, sie feiern die neue Jahreszeit – und ich hab gefragt, welche Jahreszeit? Ihr habt fünf Jahreszeiten? Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, gab es nur Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Nicht Karneval.“

Ein wahrer Kulturschock für den Reality-Star und seinen Kumpel. Aber wer weiß – vielleicht hat ihm seine Karneval-Premiere ja so gut gefallen, dass er zu Rosenmontag & Co. einen weiteren Deutschland-Trip plant.