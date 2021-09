Olaf Scholz im ZDF: Azubi duzt ihn einfach – und empört sich über Jobcenter: „Schikane!“

Da staunten die ZDF-Zuschauer nicht schlecht: Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz wurde in der ZDF-Sendung „Klartext“ von einem Studiogast einfach geduzt!

„Guten Abend, lieber Olaf“, sagte der junge Mann zu ihm im ZDF. Warum Kanzlerkandidat Olaf Scholz das kommentarlos hinnahm, liest Du in diesem Artikel.

Kanzlerkandidat Olaf Scholz wurde in der ZDF-Sendung Klartext plötzlich geduzt. Foto: Screenshots ZDF

Olaf Scholz in ZDF-Sendung „Klartext“: SPD-Mitglied wird deutlich – „Schikane!“

Der junge Studiogast outete sich gleich als SPD-Mitglied. Doch eine Gefälligkeitsfrage stellte er Olaf Scholz nicht. Im Gegenteil: Ausgerechnet der Genosse des Kanzlerkandidaten hakte kritisch nach. Mit einer einfachen Antwort kam Scholz nicht aus der Nummer!

Doch zuerst zur ungewöhnlichen Anrede: Die rund 400.000 SPD-Mitglieder dürfen sich untereinander duzen, auch ganz unabhängig davon, ob sie sich persönlich kennen oder nicht. Dieses „Genossen-Du“ soll auch ein Grund gewesen sei, warum sich Angela Merkel nach dem Mauerfall nicht der wiedergegründeten SPD in der DDR anschloss. Merkel soll das Pflicht-Duzen als befremdlich empfunden haben.

ZDF-„Klartext“: Ausgerechnet SPD-Mitglied piesackt Olaf Scholz mit Nachfrage

So nahm sich der junge Sozialdemokrat Justin Albrecht das Recht heraus, den möglichen neuen Bundeskanzler in der ZDF-Sendung „Klartext“ direkt mit „Olaf“ anzusprechen. Doch ganz freundschaftlich wurde es dann nicht.

Der ZDF-Studiogast erzählte von Problemen mit dem Jobcenter. Er berichtete von grundlosen Leistungskürzungen und bohrte dann in der Wunde der SPD: „Du weißt selber, mit der Agenda 2010 ist eine Menge Vertrauen in die Politik verloren gegangen!“ Dann will er von Olaf Scholz wissen, wie er neues Vertrauen zu den Jobcentern und in die Politik schaffen will.

Olaf Scholz antwortete, dass die SPD die Einführung eines Bürgergeldes plane, das Hartz 4 ersetzen soll. Dies sei eine „ganz große Reform“. Die Arbeitssuchenden sollen sich damit besser gefördert und unterstützt fühlen.

Olaf Scholz in ZDF-Sendung „Klartext“: SPD-Mitglied spricht von „Schikane“

Doch sein SPD-Genosse gab sich damit noch nicht zufrieden. So eine Reform dauere noch, deshalb wolle er wissen, was Scholz konkret in der Zwischenzeit tun will, um die Beziehungen zwischen Jobcentern und den Kunden zu verbessern. „Ich erlebe es immer wieder persönlich, dass das Jobcenter mir Leistungen streicht, die mir zustehen", berichtete der Mann. Das sei „Schikane“.

Scholz versicherte, dass seine Jobcenter-Reform nicht lange dauern würde. Es seien bereits Vorarbeiten geleistet worden, auf die man bei der Gesetzgebung aufbauen könne.

Olaf Scholz wird ein zweites Mal von Fragesteller geduzt in der ZDF-Sendung

Kurios: Zum Ende der ZDF-Sendung wurde Olaf Scholz ein zweites Mal einfach geduzt! Diesmal von Tristan Matzkeit, der zufällig vom Sender bei einer Straßenumfrage gefilmt wurde. Seine Frage wurde als Videoclip in die Sendung eingespielt.

Olaf Scholz reagierte amüsiert auf die zweite Du-Ansprache im ZDF-„Klartext“. Foto: Screenshot

„Hallo Olaf, ich denk mal, ich darf Du sagen. Ich wollte einfach nur wissen, was dein Lieblingsfilm ist?“ „Kenne Sie sich?“, fragte Moderatorin Bettina Schausten verwundert. „Es sagen viele Olaf zu mir“, entgegnete der Kanzlerkandidat sichtlich amüsiert. „Es nimmt auch zu!“

Auf die Film-Frage konnte Scholz nicht antworten, er habe keinen Lieblingsfilm, stehe aber eher auf Actionfilme.