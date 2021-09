Umfrage zur Bundestagswahl: Schafft Laschet die Trendwende? Union holt plötzlich deutlich auf!

Diese Bundestagswahl ist richtig spannend: In einer neuen Umfrage von Forsa für RTL und n-tv machen CDU/CSU einen deutlichen Sprung nach vorne. Gelingt Armin Laschet auf den letzten Wahlkampf-Metern doch noch der Sprung auf Platz eins?

Laut einer andere Umfrage trennen SPD und Union sogar nur zwei Prozentpunkte! Es könnte also ein Herzschlag-Finale bei der Bundestagswahl am 26. September werden.

Schafft Armin Laschet noch die Wende vor der Bundestagswahl? Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

Umfrage zur Bundestagswahl: Union holt deutlich auf! Schafft es Armin Laschet doch noch?

Laut der neuen Forsa-Umfrage gewinnt die Union zwei Prozentpunkte dazu und kommt nun auf 21 Prozent. Forsa sah CDU/CSU mit 19 Prozent allerdings zuvor auch so schwach, wie kaum ein anderes Umfrageinstitut.

Problem für Armin Laschet: Die SPD bleibt in dieser neuen Umfrage vor der Bundestagswahl stabil bei 25 Prozent. Noch immer hat Olaf Scholz somit einen satten Vorsprung von vier Prozentpunkten.

Umfrage: Armin Laschet bedient sich bei der FDP – linkes Lager stabil

Der Haken am Umfrage-Plus für Armin Laschet: Die Zugewinne der Union gehen nur zu Lasten der FDP! Das linke Lager bleibt dagegen stabil. Die Liberalen um Spitzenkandidat Christian Lindner erreichen laut Forsa nur noch 11 Prozent (-2).

Unverändert kommen die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei Forsa auf 17 Prozent, die AfD kann mit 11 Prozent rechnen, die Linkspartei mit 6 Prozent.

Kanzlerfrage bei Forsa: Armin Laschet holt leicht auf, aber Olaf Scholz weiter klar vorne

Auch bei der Kanzlerfrage kann Armin Laschet bei Forsa aufholen – aber nur minimal. Nun würden 11 Prozent den CDU-Chef direkt zum Merkel-Nachfolger wählen, wenn das möglich wäre. Doch Olaf Scholz bleibt hier unangefochten an der Spitze mit 30 Prozent. Auch Annalena Baerbock liegt weiter vor Laschet (15 Prozent).

KANZLERFRAGE | Umfrage zur Kanzlerpräferenz Forsa/RTL/n-tv



Scholz (SPD): 30%

Baerbock (GRÜNE): 15%

Laschet (CDU): 11% (+2)

Keiner davon: 44% (-2)



Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. September 2021



Verlauf: https://t.co/RYA2Ch1Mgp#btw #btw21 #BTWahl2021 pic.twitter.com/uItt3LcWal — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 14, 2021

Andere Umfrage zur Bundestagswahl: Nur zwei Prozentpunkte Vorsprung für die SPD

Laut einer ebenfalls am Dienstag veröffentlichten GMS-Umfrage zur Bundestagswahl liegen lediglich zwei Prozentpunkte zwischen SPD und Union. Demnach kommt die SPD auch hier auf 25 Prozent, die Union dürfte 23 Prozent erwarten. CDU/CSU wären somit in Schlagdistanz zur Partei von Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

So freute sich Armin Laschet nach seinem NRW-Wahlsieg 2017. Wird er doch noch Nachfolger von Angela Merkel? Foto: picture alliance / Michael Kappeler/dpa | Michael Kappeler

Allerdings: Im Vergleich zur Vorwoche gab es keine neue Bewegung bei diesem Institut. Armin Laschet konnte also nicht aufholen! Eine Trendwende ist bei den GMS-Zahlen nicht zu erkennen.

INSA: SPD 26 Prozent, CDU/CSU 20,5 Prozent

Forschungsgruppe Wahlen: SPD 25 Prozent, CDU/CSU 22 Prozent

Wahlkreisprognose.de: SPD 28 Prozent, CDU/CSU 19 Prozent

Civey: SPD 25 Prozent, CDU/CSU 23 Prozent

Umfrage zur Bundestagswahl: Briefwähler sind ein Problem für Armin Laschet und die Union

Armin Laschet müsste nun also in den verbleibenden 12 Tagen bis zur Wahl weitere Prozentpunkte zurückgewinnen – und vor allem der SPD den ein oder anderen Prozentpunkt noch abknöpfen, damit seine Union am Ende vorne liegt und den legitimen Regierungsauftrag bekommt.

