Agenda 2010 vergessen und vergeben: Wagenknecht sucht die Nähe von Schröder

Vergeben, vergessen, verzeihen: Das Ehepaar Lafontaine-Wagenknecht hat sich mit Altkanzler Gerhard Schröder versöhnt.

+++ Auch interessant: Wagenknecht-Partei deckt auf: Deutschland kann sich höhere Rente locker leisten +++

Laut Informationen von „Table.Media“ wird die BSW-Parteichefin sogar auf Schröders 80. Geburtstag auftauchen. Ganz anders als die Parteiführung der SPD.

Frühere Gegner lassen Gerhard Schröder hochleben

Am Sonntag (7. April) wird der frühere Bundeskanzler 80 Jahre alt. Ende April soll groß nachgefeiert werden in der Hauptstadt. Mit dabei sind dann offenbar zwei frühere erbitterte Gegener der Sozialkürzungen der Agenda 2010, dem zentralen politischen Erbe von Gerhard Schröder. Sahra Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine sollen auf der Gästeliste stehen.

+++ Ebenfalls lesenswert: Gerhard Schröder: Ex-Kanzler wettert gegen Baerbock – „Außenpolitisches Porzellan zerschlagen“ +++

Anders als Wagenknecht: SPD-Spitze geht weiter auf Distanz

Während der Graben zwischen Schröder und seiner SPD angesichts Putins Angriffskrieg in der Ukraine immer tiefer wird, sucht Wagenknecht laut Hauptstadt-Insider Michael Bröcker die Nähe zum Agenda-Altkanzler. Hoch das Sektglas, als wäre man immer nah beisammen gewesen – paradox!

Mehr Themen für dich:

Derweil will SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dem früheren Parteivorsitzenden Schröder nicht mal eine Glückwunsch-Karte schicken. Sein Genosse und Bundesminister Karl Lauterbach legte Schröder jüngst einen Parteiaustritt nahe. Der Altkanzler wiederum bezeichnete Kühnert in der ARD-Dokumentation zu seinem 80. Geburtstag als „armen Wicht“. In der SPD-Führung säßen zudem „armselige Gestalten“.

Hierüber dürfte er sich mit Sahra Wagenknecht einig sein…