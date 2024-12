Vertrauensfrage im Newsblog: SPD-Chef spricht von „Tag der Erleichterung“

Am Montag (16. Dezember) wird Olaf Scholz im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Diese hatte der Bundeskanzler am 11. Dezember bei der Bundestagspräsidentin offiziell beantragt. Ziel des SPDlers ist es, das Votum zu verlieren und damit den Weg für Neuwahlen zu ebnen. Alle Entwicklungen erfährst du in diesem Newsblog.

Scholz stellt Vertrauensfrage: Danach liegt es an Steinmeier

9.50 Uhr: Das, was heute im Bundestag passiert, hat es seit fast 20 Jahren nicht mehr gegeben! Der Bundeskanzler wird im Plenum die Vertrauensfrage stellen, nachdem die Ampel-Regierung Anfang November geplatzt war. Seitdem wird Deutschland von einer rot-grünen Minderheitsregierung regiert und ist zur Beschlussfassung auf die Unterstützung der Opposition angewiesen. Sollte Scholz gegen Montagnachmittag das Vertrauen entzogen werden, kann er beim Bundespräsidenten die Auflösung des Bundestags beantragen.

„Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes stelle ich den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen. Ich beabsichtige, vor der Abstimmung am Montag, dem 16. Dezember 2024, hierzu eine Erklärung abzugeben“ Beantragung der Vertrauensfrage von Olaf Scholz bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am 11. Dezember 2024

Geplant ist, dass Steinmeier den Bundestag am 27. Dezember auflöst und Neuwahlen anordnet. Diese würden dann am 23. Februar 2025 stattfinden. Mit Blick auf die jüngsten Kontroversen innerhalb der Regierung spricht SPD-Fraktionschef Mützenich von einem „Tag der Erleichterung“.

Gleichzeitig forderte er die Union und die FDP auf, Gesetzesprojekte zugunsten des Allgemeinwohls im Anschluss an die Vertrauensfrage nicht zu blockieren. Bis eine neue Bundesregierung gewählt wird, bleibt die Minderheitsregierung aus SPD und Grünen geschäftsführend im Amt – und Olaf Scholz Bundeskanzler.