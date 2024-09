Schlager-Star Heino plötzlich politisch: „Wir brauchen einen Trump“

Der einstige Lieblingssänger vieler Politikgrößen, Heino, sorgt überraschend mit politischen Aussagen für Aufregung. Der 85-jährige, der sich bislang kaum politisch äußerte, brach nun mit seiner Zurückhaltung und brachte in einem Instagram-Video seine Ansichten deutlich zum Ausdruck. Er fordert einen deutschen Politiker im Stil von Donald Trump!

Nach einer kürzlichen Reise in die USA postet Heino ein Video, in dem er in einem roten Pullover in einer idyllischen Naturkulisse sitzt. Doch die sanfte Umgebung steht im Kontrast zu seinen scharfen politischen Äußerungen. „Deutschland braucht einen Trump“, erklärt Heino entschieden und zieht Parallelen zwischen den politischen Situationen in den USA und Deutschland. Er sehe dringenden Handlungsbedarf, vor allem in Bezug auf die innere Sicherheit in Deutschland.

Heino besorgt um Sicherheitslage

Heino thematisiert in seinem Video besonders seine Sorge um die Sicherheitslage in Deutschland. „Es kann nicht sein, dass man in Deutschland Angst haben muss, dass man irgendwo abgestochen wird“, sagt er. Ihm zufolge würde die Politik zu wenig für die Sicherheit der Bürger tun. Die Menschen in Deutschland sollten sich sicher fühlen, fordert er. Sein Appell richtet sich direkt an die politische Führung des Landes, der er vorwirft, den Kontakt zur Bevölkerung verloren zu haben.

Positiv äußert sich Heino hingegen zu Unionspolitikern wie Friedrich Merz und Markus Söder, denen er vertraue und die sich seiner Meinung nach für das Land einsetzen. Dennoch betonte er, dass Deutschland einen Führungsstil brauche, der „laut ist und poltert“ – ähnlich wie es der frühere CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß tat. Heino stellte klar, dass er sich einen Anführer wünsche, der wie Donald Trump „für das Volk da ist“.

Heino selbst zeigt sich in seinem Video vor allem enttäuscht von den Reaktionen der Politiker auf die jüngsten Landtagswahlen im Osten Deutschlands. Seiner Meinung nach hätten die Wahlen ein klares Signal gesendet, das von den Verantwortlichen nicht verstanden wurde. „Die Politiker hören nicht zu und wissen überhaupt nicht, was die Menschen wollen“, so der Schlagerstar. Er sei nicht überrascht über die Wahlergebnisse und sehe diese als logische Konsequenz der „politischen Entfremdung“ von den Bürgern.

Gemischte Reaktionen auf Instagram

Die Aussagen des Schlagersängers ließen nicht lange auf Reaktionen warten. Unter seinem Post finden sich Kommentare, die seine Meinung unterstützen, aber auch viele, die ihn scharf kritisieren. „Klasse Statement“, kommentierte ein Follower, während ein anderer schrieb: „Recht hast du.“ Doch die positive Resonanz blieb nicht unangefochten. „Sagt jemand mit Wohnsitz in Österreich. Karamba, Karacho, zu viel Whisky?“, kritisierte ein anderer Nutzer scharf und spielte auf Heinos zweite Heimat an.

Einer der kritischsten Kommentare lautete: „Schade, lieber Heino, ich hatte Sie stets moderner und weitsichtiger eingeschätzt. Einen deutschen Trump – das ist das Letzte, was wir brauchen.“

Heino wurde von vielen deutschen politischen Größen über Jahre geachtet. So unterstützte er vor Jahren auch Bundeskanzlerin Angela Merkel im Wahlkampf. Seine positiven Aussagen zu Trump kommen da überraschend.