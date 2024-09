Heino wettert gegen Schlager-Branche – „Habe keine Lust mehr“

Wenn Hits wie „ANNA“, „Blau blüht der Enzian“ oder „Frische Erdbeeren“ erklingen, wissen eingefleischte Fans, dass ER nicht weit ist: Heino. Die Schlagerlegende begeistert seit Jahren Millionen von Zuhörern und tritt auf den größten Bühnen Deutschlands auf. Auch mit seinen 85 Jahren macht er noch eine gute Figur – sich von seiner Karriere zu verabschieden, kommt für ihn nicht infrage!

Doch zur Abwechslung sang sich Heino nun nicht auf einem seiner Konzerte in die Herzen vieler Fans, sondern suchte Abwechslung im Podcast-Business. Mit Oliver Pocher und dessen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden sprach er in „Die Pochers! Frisch recycelt“ über das Showleben. Doch dabei fällt die Schlagerikone ein hartes Urteil!

Heino rechnet mit Schlager-Sendungen ab

Bereits in seinen Liedern merkt man: Heino ist ein Mann großer Worte. Kein Wunder also, dass es sich der Schlagerstar nicht nehmen lässt, auch mal die Schattenseiten des Musikerlebens aufzuzeigen. Denn eine Sache geht ihm so richtig gegen den Strich: geringe Gagen für TV-Shows. Im Podcast packte er jetzt mit den Pochers aus.

Denn der Comedian fragte Heino ganz unverblümt, warum er nicht öfter in Schlager-Sendungen wie die von Giovanni Zarrella oder Florian Silbereisen auftreten würde. Der Musiker hat dafür eine klare Antwort: TV-Shows liefern für ihn keine finanziellen Anreize. „Ich habe keine Lust mehr, für 500 Euro drei Tage lang unterwegs zu sein“, urteilt der Sänger knallhart.

Heino: Fans werden deutlich

Doch Heino geht noch weiter. Denn er betonte außerdem, dass es unter den Künstlern in der Schlagerwelt nicht immer harmonisch zugehe und die finanzielle Verteilung oft ungerecht sei. Auch wenn Oliver Pocher der Schlagerszene fremd ist, ließ er es sich daraufhin nicht nehmen, gleich mal gegen die Branche zu wettern. Als Gewinner solcher großen Schlager-TV-Shows würden seiner Meinung nach lediglich die Produktionsfirmen und die Moderatoren hervorgehen.

Der Ausschnitt des Podcasts wurde von Heino auf Instagram hochgeladen und findet bei vielen Fans Anklang. „Heino ist eine Musiklegende. Wer da mit 500 Euro kommt, hat wohl zu warm geduscht“ oder „Er hat sooo recht“, unterstützen ihn die Follower.

Heino ist nicht der erste Schlagerstar, der bereits Kritik an den Gagen der Schlager-Sendungen übte. Auch seine Musiker-Kollegen Mathias Reim, Roland Kaiser oder Roberto Blanco deuteten in der Vergangenheit Ähnliches an.