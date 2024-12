Umfrage-Hammer wird nach Weihnachten erwartet: Kippt die Stimmung zugunsten von Habeck?

Weihnachten ist das Fest der Familie – und auch der politischen Diskussionen? Tatsächlich halten Demoskopen es für möglich, dass es einen Umfrage-Hammer nach dem 26. Dezember geben kann. Schon einmal gab es so eine Situation in Deutschland. Profitieren könnten möglicherweise die Grünen von Kanzlerkandidat Robert Habeck.

Wenn die Enkelin mit dem Opa und der Neffe mit dem Onkel am Tisch sitzen, könnte es in diesem Jahr besonders politisch zugehen. Dann prallen manchmal Weltbilder aufeinander, außerhalb der jeweiligen Filterblasen im Netz. Der direkte Austausch über die Politik könnte einige Auswirkungen haben auf die politische Stimmung.

Umfrage-Beben nach Weihnachten: Darum ist das realistisch

Schon einmal hat es das gegeben. Vor der Bundestagswahl 1987 (gewählt wurde am 25. Januar) führten CDU/CSU vor den Weihnachtstagen mit 49 Prozent in Umfragen. Nach dem Fest waren es plötzlich nur noch 45 Prozent. Würde sich das in diesem Jahr genauso wiederholen, würde die Merz-Truppe unter 30 Prozent in Umfragen fallen.

Doch ist das realistisch? Die Umfrage-Experten vom Allensbach-Institut meinen, dass sich die politische Stimmung im Land gar nicht so sehr von der im Sommer 2021 unterscheidet. Dem Sommer, als die Umfragen plötzlich kippten und die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet deutlich an Rückhalt verlor. Demnach ist knapp die Hälfte der Wähler noch nicht sicher, wo sie ihr Kreuz machen werden im Februar.

Wenn es dann am Festtisch um den Ukraine-Krieg, Donald Trump und die wirtschaftliche Lage in Deutschland geht und andere Argumente und Perspektiven ins Spiel kommen, könnte der ein oder andere ins Grübeln geraten.

ZDF: Bei der politischen Stimmung liegt Habeck-Partei bei 20 Prozent

Doch welche Partei könnte davon profitieren? Hier ist ein Blick auf das neueste ZDF-Politbarometer spannend. Bei der vom TV-Sender veröffentlichen Sonntagsfrage (20. Dezember) kommen die Grünen zwar nur auf 14 Prozent. Doch anders sieht es aus bei der politischen Stimmung, die ebenfalls abgefragt wurde.

Während die Werte der Parteien bei der Sonntagsfrage als Projektion anhand von langfristigen Erfahrungswerten gewichtet werden, bildet die Stimmung 1:1 die spontane politische Meinungslage im Volk ab. Diese Werte schwanken mehr, aber zeigen auch schneller an, wohin der Wind sich dreht. Bei diesen ungewichteten Daten kommen die Grünen aktuell auf 20 Prozent.

Die SPD liegt bei der Stimmung bei 17 Prozent (zwei Prozentpunkte mehr als bei der Sonntagsfrage), die Union bei 31 Prozent (gleich mit der Sonntagsfrage). AfD kommt auf 17 Prozent, BSW auf 5 Prozent, Linke auf 4 Prozent und FDP auf 3 Prozent.

Könnte es also zu einem Grünen-Sprung nach den Weihnachtstagen in Umfragen kommen? Noch ist das alles spekulativ, aber es könnte spannend werden!