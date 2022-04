Ukraine-Krieg: Bitterer Preis für TV-Protest – „Mein Sohn sagt, ich habe die Familie ruiniert“

Nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher Gräueltaten in dem Ort Butscha bei Kiew haben die USA und Großbritannien einen Ausschluss Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat gefordert. US-Präsident Joe Biden wiederholte seinen Vorwurf, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher sei.

Es waren sechs Sekunden, die Marina Owsiannikowa weltberühmt machten. Sechs Sekunden vor der laufenden Kamera in den Hauptnachrichten „Wremja“ im russischen Staatsfernsehen Perwy kanal. Owsjannikowa stand ein für Presse- und Meinungsfreiheit und gegen Putins Ukraine-Krieg.

Owsiannikowa hielt während der Live-Sendung am 14. März ein selbstgeschriebenes Plakat in die Kamera: „Kein Krieg. Beenden Sie den Krieg. Glauben Sie der Propaganda nicht. Hier werden Sie belogen. Russen gegen den Krieg.“ Für ihren Mut wird sie seitdem im Westen bewundert – daheim jedoch geht ein tiefer Riss durch ihre Familie.

Ukraine-Krieg: Russin stürmte TV-Sendung – jetzt muss sie den Preis für ihren mutigen Protest zahlen

Über die persönlichen Konsequenzen und ihre Bewegunggründe für die Anti-Putin-Aktion sprach Owsiannikowa nun mit Sven Lilienström, Gründer der „Initiative Gesichter der Demokratie“.

Mehr zu Putins Propaganda-Sender Perwy kanal:

Perwy kanal bedeutet Erster Kanal

Der russische Staat hält 51 Prozent der Aktien des Sender.

In der politischen Berichterstattung ist der Kanal voll auf Kreml-Linie.

Schon mehrfach konnte nachgewiesen werden, dass der Sender Falschmeldungen verbreitet, die einem Faktencheck nicht standhielten, aber im Interesse des Putin-Regimes waren.

Er ist der populärste Sender in Russland.

In dem Interview sagte Owsiannikowa, dass sich Russland „in einen totalitären Staat verwandelt“, der sich „von der Außenwelt abschottet“.

Sie wolle als freier Mensch leben, erklärte die 43-Jährige. Schon länger habe es in ihr gebrodelt, sie habe aber aus persönlichen Gründen nicht gleich beim Staatssender kündigen können. Mit dem Ukraine-Krieg sei ihr dann aber klar geworden, dass sie handeln müsse. Sie wollte mit ihrer Protestaktion die Menschen wachrütteln.

Mutiger Protest gegen den Ukraine-Krieg und gegen das Putin-Regime: Marina Owsiannikowa mit dem Plakat im Fernsehen. Foto: Screenshot Perwy kanal

Anti-Putin-Protest im Staatsfernsehen: Owsiannikowa wartet auf Anklagen der Staatsmacht

Owsiannikowa rätselt selber, wieso sie bislang nicht mit einer Gefängnishaft bestraft wurde. „Ich denke, dass es der russischen Propaganda bis zu einem gewissen Grad recht ist, wenn ich mit westlichen Medien kommuniziere. Wahrscheinlich ist meine Bekanntheit – zumindest derzeit – für den Kreml von Vorteil.“ Ihre Anwälte würden aber damit rechnen, dass Anklagen gegen sie erhoben werden. „Wir warten ab, was als Nächstes passiert.“

Familie wendet sich von der Putin-Gegnerin ab: „Wir stehen also auf zwei entgegengesetzten Seiten“

Bitter ist, dass Owsiannikowa nach ihrem Protest keinen Rückhalt in ihrer Familie erfährt. „Meine Mutter gehört zur älteren Generation. Sie hört von morgens bis abends Staatspropaganda“, berichtet sie im Gespräch mit Lilienström.

Sie habe oft versucht, ihre Mutter aufzuklären, doch diese würde dann nur „mit auswendig gelernten Floskeln aus dem Fernsehen oder Radio“ reagieren. „Dass der Westen unser Feind ist, dass alle unser Land zerstören wollen.“ So sei kein Dialog mehr mit ihr möglich, es ende immer im Streit.

„Auch mein Sohn unterstützt mich nicht. Er sagt, ich habe das Leben der Familie ruiniert. Auch,weil ich mich habe scheiden lassen.“ Ihr Ex-Mann arbeitet bei RT, einem weiteren Propagadakanal des Putin-Regimes. „Wir stehen also auf zwei entgegengesetzten Seiten des Informationskrieges. Er unterstützt die Kreml-Propaganda voll und ganz.“

In diesem Sinne versuche ihr früherer Ehemann auch die gemeinsamen Kinder zu beeinflussen. „Meine Tochter ist zum Glück noch klein. Sie versteht die politischen Zusammenhänge nicht. Aber sie spürt, was gerade in und mit unserer Familie passiert!“

