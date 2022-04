Ukraine-Krieg: Menschen flüchten im eigenen Auto bis nach Leipzig – und werden dann abgeschleppt

Leipzig. Stell dir mal vor, du flüchtest vor dem Ukraine-Krieg in eine andere Stadt und in Freiheit angekommen wird erst einmal dein Auto abgeschleppt!

Genauso soll es Geflüchteten ergangen sein, die sich vor dem Ukraine-Krieg in Sicherheit bringen wollten.

Ukraine-Krieg: Wohin mit dem Auto?

In Leipzig angekommen, muss man sich erst einmal einen Parkplatz suchen. Wie in jeder deutschen Großstadt kann das schon einmal einen in den Wahnsinn treiben. Der Schock kommt jedoch dann, wenn man das Auto endlich parken konnte nur um kurze Zeit später abgeschleppt zu werden.

In Leipzig mussten mehrere Geflüchtete nun dieses Szenario selbst erleben, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) schreibt.

Nach der Flucht vor dem Ukraine-Krieg wurden sechs Ukrainer erst einmal abgeschleppt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Ukraine-Krieg: Sechs ukrainische Fahrzeuge seit Februar abgeschleppt

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar wurden in der sächsischen Großstadt Sage und Schreibe 782 Fahrzeuge abgeschleppt. Davon hatten insgesamt sechs Wagen ukrainische Kennzeichen.

Ukraine-Krieg: Die Frage, wann man wo parken darf, hat schon so manchen Autofahrer in den Wahnsinn getrieben. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Carsten Rehder

„Die Fahrzeuge waren vorschriftswidrig im Bereich eines eingeschränkten Halteverbotes abgestellt und behinderten den Lieferverkehr“, soll ein Mitarbeiter des Leipziger Ordnungsamt geäußert haben.

Ukraine-Krieg: Besitzer müssen Auto noch vor Ort freikaufen

Weil das Auto aber ein ukrainisches Kennzeichen habe, soll das Ordnungsamt schon ein Auge zugedrückt haben und habe „zuvor wesentlich länger als üblich mit der Abschleppanordnung gewartet – in der Hoffnung, dass die beiden Pkw alsbald weggefahren werden“.

Die Besitzer des Autos seien allerdings erst aufgetaucht, als der Wagen bereits aufgeladen war. Wie das „RND“, berichtet, konnten die Besitzer des Abtransport lediglich dadurch verhindern, dass sie den Wagen noch vor Ort in bar freikauften. (ali)