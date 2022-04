Ukraine: Russe weigert sich, im Krieg zu kämpfen - „Putin bringt uns alle um“

Seit Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Wer öffentlich gegen Waldimir Putin oder für den Frieden in der Ukraine protestiert, der wird von der Polizei sofort festgenommen.

Proteste gegen den blutigen Angriffskrieg im Nachbarland hat der russische Präsident damit weitestgehend unterdrückt. Nur wenige lehnen sich noch öffentlich auf. Dazu gehört Daniel, der im „ZDF“ Klartext spricht.

Ukraine: Russe verweigert Kriegsdient: „Putin ist ein Mörder“

„Putin ist ein Mörder, er ist wahnsinnig“, sagt der junge Russe vor laufender Kamera. Er zeigt dem öffentlich-rechtlichen Sender seinen Einberufungsbescheid.

Daniel soll für Russland in den Krieg in der Ukraine ziehen. Doch er weigert sich: „Wir haben das 21. Jahrhundert. Elon Musk will bald zum Mars fliegen. Wie kann es sein, dass in einer Welt ein Mensch lebt, der zum Mars fliegt und ihn sozusagen erobert und einen Mann, der unseren Brüdern den Krieg erklärt?“

Ukraine: Der Angriffskrieg von Wladimir Putin im Nachbarland sorgt bei einem jungen Russen für Entsetzen. Foto: ASSOCIATED PRESS / Sergey Guneev / dpa

-----------------------

Das ist Wladimir Putin:

Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad geboren

Am 7. Mai 2000 wurde er erstmals zum Präsidenten der Russischen Föderation gewählt

Vorher war er Agent des KGB

Sein autoritäres Herrschaftssystem wird als „Putinismus“ oder „gelenkte Demokratie“ bezeichnet

-----------------------

Russe lehnt Krieg in der Ukraine ab – und landet im Knast

Bereits sechs Mal sei Daniel bei Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine festgenommen worden.

Als er das letzte Mal aus dem Gefängnis gekommen sei, habe er die schrecklichen Bilder aus Butscha gesehen. Er fürchtet, „dass man uns das bestimmt nicht verzeihen wird.“

Für ihn ginge der Kampf gegen Wladimir Putin deshalb weiter.

-----------------------

-----------------------

Wegen seines letzten Protests müsse Daniel nun 100 Euro Strafe zahlen. Beim nächsten Mal drohe ihm der Knast. Und seine Angst vor Wladimir Putin ist groß: „Er bringt Aktivisten um, er bringt politische Häftlinge um, er bringt gewöhnliche Menschen um. Er bringt uns alle um“, sagt er dem „ZDF“.

Aber deshalb sein Land, seine Freunde und Familie verlassen? Das sei für Daniel keine Option. Stattdessen wolle er das System von Wladimir Putin weiter von innen bekämpfen. (ak)