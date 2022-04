Ukraine: Mutter findet Leiche ihres Sohnes (4) – er war 26 Tage verschollen

In einem Zentrum für Binnenflüchtlinge im ukrainischen Saporischschja werden Menschen aus der Belagerten Stadt Mariupol versorgt. Sie berichten vom Horror des Krieges.

Flüchtlinge berichten vom Horror in Mariupol

Putins Angriffskrieg in der Ukraine hat bisher unzählige Menschenleben gekostet und vielen Ukrainern alles genommen.

Darunter eine junge Mutter, die tagelang um das Wohl ihres vierjährigen Sohnes bangte und hoffte und die jetzt einen der wohl schwersten Verluste hinnehmen muss: Ihr einziges Kind verlor durch den Krieg in der Ukraine sein Leben.

Ukraine: Oma und Enkel fliehen vor Putins Armee – es kommt zur Tragödie

26 Tage lang hoffte die Ukrainerin Anna Yakhno, ihren Sohn lebend und gesund wiederzusehen – doch am Ende wurden ihre Hoffnungen enttäuscht.

Der vierjährige Sasha lebte bei seiner Großmutter Zoya in einem kleinen Dorf in der Ukraine, als der Krieg im Land begann, berichtet die „Daily Mail“. Dort gab es nur wenige Geschäfte, „zwei Tage nach Beginn der Invasion waren alle Lebensmittel weg“, beschreibt Yakhno die Situation, in der sich Oma und Enkel befanden. „Je länger sie dort bliebem, umso schwieriger wurde es mit Vorräten und Strom“.

Der Ukraine-Krieg fordert viele Menschenleben, oft können Leichen erst spät gefunden werden, weil sie in den Trümmern liegen. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

„Wir haben mehrmals versucht, zu ihnen zu gelangen oder sie über die Straße zu holen, aber jedes Mal mussten wir wegen Beschuss umdrehen“, so die 25-jährige Mutter.

Schließlich wagten die 60-jährige Zoya und ihr Enkel Sasha mit sechs weiteren Menschen die Flucht per Boot über einen Stausee des Flusses Dnjepir in der Nähe von Kiew. Als sie von russischen Soldaten beschossen worden, kenterte das Boot. Die Leiche von Zoya fand man am 11. März, doch der kleine Sasha war verschwunden.

Ukraine: „Heute hat seine Seele Frieden gefunden“

Seine Mutter Anna hoffte tagelang, dass ihr Sohn mit anderen Flüchtlingen entkommen konnte oder von Dorfbewohnern in Sicherheit gebracht wurde. „Wir glauben an ein Wunder und warten auf nützliche Informationen“, hatte die 25-Jährige noch sechs Tage nach Sashas Verschwinden gesagt.

Bis zum Abzug der russischen Truppen in der Region war es schwierig gewesen, das Gebiet, in dem Sasha verschwunden war, zu durchsuchen. Aber 20 Tage später folgte die traurige Gewissheit: „Saschenka, unser kleiner Engel, ist bereits im Himmel! Heute hat seine Seele Frieden gefunden“, erklärte Anna Yakhno am Mittwoch laut „Daily Mail“ (https://www.dailymail.co.uk/news/article-10691117/Ukrainian-mother-finds-body-son-26-days-went-missing-boat-fleeing-Russians-capsized.html).

