Scholz oder Merz: Unsere Leser küren IHN zum Sieger des TV-Duells

Auch unsere Leser haben das TV-Duell zwischen Kanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz mit großem Interesse verfolgt. Unsere Redaktion hat daher eine (nicht repräsentative) Online-Umfrage gestartet. Wir wollten wissen, wer den Schlagabtausch bei ARD und ZDF kurz vor der Bundestagswahl gewonnen hat. Außerdem haben wir uns die Reaktionen auf unseren Social-Media-Seiten genauer angeschaut.

+++ Auch interessant: Faktencheck nach TV-Duell: Merz und Scholz mit falschen Asyl-Zahlen +++

Besonders auf der Facebook-Seite von DerWesten.de meinten aber nicht wenige im Kommentarbereich, dass „keiner von beiden“ wirklich überzeugend war. „Keiner hat auf mich einen Eindruck gemacht“, meint etwa ein Mann im Netz.

Meinungen auf Facebook geteilt zum TV-Duell

Unter den Enttäuschten sind auch einige AfD-Anhänger, die Alice Weidel in dem TV-Duell vermisst haben. Immerhin liegt die AfD stabil auf Platz 2 in den Umfragen. So schreibt Simone K: „Ich schaue erst, wenn die anderen beiden auch dabei sind.“ Sie meint damit wohl das Quadrell bei RTL und ntv.

+++ Lesenswert: TV-Duell: Wer hat gewonnen – Scholz oder Merz? Blitz-Umfrage ist da! +++

Ansonsten gibt es jedoch auch ein paar Stimmen pro Scholz. So kommentiert Winfried H. zur Frage, wer gewonnen hat: „Ganz klar: Scholz. Immer sachlich und souverän.“ Ähnlich sieht es Pat L.: „Ich habe Bundeskanzler Scholz im Duell mit Herrn Merz als äußerst souverän, überzeugend und sympathisch erlebt.“

Doch auch Friedrich Merz hat seine Anhänger unter unserer Leserschaft. So findet Peter K. auf Facebook, der CDU/CSU-Kandidat habe das „wesentlich bessere Auftreten“ gehabt. Carsten K. meint: „Wir haben heute einen echten Staatsmann mit Format gesehen, und daneben einen anderen, bei dem man sich wundert, wie der überhaupt mal Bürgermeister einer deutschen Millionenstadt werden konnte.“

Unsere Leser finden: Merz war klar besser

Nun zur wichtigsten Frage: Wie hat unsere Leserschaft in der Online-Befragung abgestimmt? Vorab betonen wir erneut, dass dies keine repräsentative Umfrage ist, sondern lediglich ein Stimmungsbild widerspiegelt.

Demnach hat Friedrich Merz das TV-Duell gewonnen. 54 Prozent der Leser fanden ihn besser (Stand 10. Februar, 17.45 Uhr). Olaf Scholz kommt auf 27 Prozent, der Rest (19 Prozent) sah ein Unentschieden. Bislang haben bereits über 3.150 Personen an der Abstimmung teilgenommen.

Weitere Nachrichten für dich:

Ein anderes Bild ergab sich bei der ZDF-Blitzumfrage kurz nach dem TV-Duell. Während Merz zur Halbzeit beim „Politbarometer“ noch führte, machte am Ende Scholz knapp das Rennen. In der repräsentativen Umfragen waren 37 Prozent der Meinung, dass sich Scholz besser geschlagen hat, 34 Prozent sahen Merz vorne.