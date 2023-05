Türkei-Wahl live: Erdogan probiert es auf letzten Metern mit Tricksereien ++ Betreiben deutsche Medien „Bashing“?

Sultan-Dämmerung am Bosporus? Die Türkei-Wahl könnte historisch werden: Verliert Recep Tayyip Erdogan tatsächlich auf demokratischem Weg seine Macht? In jüngsten Umfragen sah es tatsächlich nach einem sensationellen Sieg von Herausforderer Kemal Kilicdaroglu aus – manche Institute erklärten jedoch, Erdogan liege vorne!

Doch Erdogan versucht es kurz vor dem Urnengang mit Tricks. Die Sorge ist groß, dass es zu Gewalt kommen könnte in der Türkei. Wird es fair und friedlich zugehen? In diesem News-Ticker werden wir am Sonntag über aktuelle Entwicklungen, Prognosen, Ergebnisse und Hochrechnungen berichten.

17.50 Uhr: „Schämt euch“ – geben Deutschtürken den Ausschlag?

Die bekannte Autorin und Dokumentarfilmerin Düzen Tekkal verurteilt deutsch-türkische Erdogan-Wähler. Die 44-Jährige, die selbst kurdisch-jesidische Wurzeln hat, postete kurz vor der Bekanntgabe der ersten Ergebnisse der Türkei-Wahl: „An alle Wahlberechtigten aus Deutschland, die ihre Unfreiheit gewählt haben. Shame on you.“ Es gehe in der Türkei um alles, so Tekkal – um Freiheit und Demokratie.

In Deutschland hat Erdogan traditionell weitaus mehr Rückhalt als in der Gesamttürkei. So könnten die rund 1,5 Millionen wahlberechtigten türkischen Staatsangehörigen, auch wenn sie schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben, am Ende den Ausschlag geben!

16.45 Uhr: „Erdogan-Bashing“ in Deutschland? Journalist wehrt sich

In der ARD-Sendung „Presseclub“ erhob ein Zuschauer den Vorwurf, die deutschen Medien würden ein „Erdogan-Bashing“ betreiben, also eine unverhältnismäßige und einseitige negative Berichterstattung über den türkischen Präsidenten. Der bekannte Journalist und Schriftsteller Hasnain Kazim nahm dazu klar Stellung. Er habe den Eindruck, dass die deutschen Medien durchaus „sehr, sehr differenziert“ über die politische Lage in der Türkei berichten, etwa auch darüber, dass das Oppositionsbündnis von Kemal Kilicdaroglu wacklig ist. Unklar sei, ob das Bündnis der sechs Parteien nach einem Wahlsieg halten wird.

Aber Kazim sieht kein Bashing: „Es kommt gerade von AKP-Anhängern dieses Wort (…). Also Kritik ist kein Bashing und ich bin auch kein Aktivist, als der ich immer wieder bezeichnet werde von Erdogan-Anhängern.“ Es gebe nun mal „wahnsinnig viele Dinge, die Erdogan schlecht macht“, insbesondere die Einschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit im Land.

16.20 Uhr: Moschee-Auftritt! Erdogan trickst kurz vor der Türkei-Wahl

Journalist Eren Güvercin kritisiert Präsident Erdogan deutlich dafür, dass er das gesetzliche Wahlkampfverbot ignoriert hat und noch kurz vor dem Urnengang mit Tricksereien seine Anhänger mobilisieren will.

Demnach tauchte er trotz Wahlkampfverbot, das ab Samstagabend gilt, in der Hagia Sophia Moschee auf, rezitierte aus dem Koran und spielte sich laut Güvercin als „Führer der Gläubigen“ auf.

„Auf den letzten Metern wird nochmal eine Moschee und Imam für den Wahlkampf instrumentalisiert. Die türkische Religionsbehörde Diyanet ist eines der wichtigsten Propagandainstrumente im System Erdogan“, findet Güvercin auf Twitter deutliche Worte über den Machtapparat.

Für großes Aufsehen sorgte am Samstag Twitter, das selbst bekanntgab mehrere Seiten auf dem Sozialen Netzwerk vor der Wahl zensiert zu haben. „Als Reaktion auf rechtliche Schritte und um sicherzustellen, dass Twitter den Menschen in der Türkei weiterhin zur Verfügung steht, haben wir heute Maßnahmen ergriffen, um den Zugriff auf einige Inhalte in der Türkei einzuschränken“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung von Twitter. Kritiker warfen Twitter-Chef Elon Musk daraufhin vor, vor Erdogan zu kuschen. Dass könnte eine Blaupause für autoritäre Herrscher werden.

Der linksgerichtete Politikwissenschaftler Ismail Küpeli weist auf einige Versuche der Wahlmanipulation sowie auf gewalttätige Übergriffe in Wahllokalen hin. Ein Beispiel: In einem Dorf bei Adıyaman, im Südosten der Türkei, soll ein Dorfvorsteher stellvertretend für die ganze Gemeinde abgestimmt haben – mit der Begründung, dass er nun mal die Autorität im Ort für alles sei.

Was sagen die letzten Umfragen vor der Türkei-Wahl?

Die türkische Präsidentschaftswahl wird knapp! Die meisten jüngsten Umfragen vor der Türkei-Wahl sahen die beiden Politiker Erdogan und Kilicdaroglu Kopf-an-Kopf, völlig abgeschlagen dagegen den dritten Kandidaten Sinan Oğan. Ein weiterer Kandidat, Muharrem Ince, schmiss wenige Tage vor dem Urnengang überraschend hin – und wirbelte damit die Konstellation vor der Wahl durcheinander! Es wird am 28. Mai zu einer Stichwahl kommen, sollte kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreichen.

Laut Türkiye Raporu und ORC jedoch, die in dieser Woche noch zwei Umfragen veröffentlichten, könnte Kilicdaroglu schon direkt mit 50,5 bzw. 51,7 Prozent das Rennen machen. Dagegen sagen die Umfrageinstitute ASAL, GENAR und Optimar ganz frisch einen knappen Wahlsieg von Erdogan im ersten Wahlgang voraus. Es ist also alles offen und ungewiss!

Türkei-Wahl 2023: Wann kommen die ersten Prognosen und Hochrechnungen?

Eine klare Uhrzeit, wie in Deutschland um Punkt 18 Uhr, gibt es nicht. Es wird damit gerechnet, dass die TV-Sender zwischen 17 und 20 Uhr deutscher Zeit erste Angaben der obersten Wahlbehörde YSK zu den Wahlen bekanntgeben werden. Spätestens ab 20 Uhr unserer Zeit dürften dann alle Prognosen, Ergebnisse und Hochrechnungen veröffentlicht werden.