Trump spricht von Nahtoderfahrung mit Harris‘ Ex – warum die Aussagen kurios sind

Ex-Präsident Donald Trump sorgt aktuell für Aufsehen mit einer wilden Geschichte. Nun behauptet er, einen dramatischen Helikopterflug mit Willie Brown, dem früheren Partner von Kamala Harris, nur knapp überlebt zu haben. Doch die Realität scheint weit weniger spektakulär zu sein, als er sie darstellt. Der angebliche Todesflug hat so nie stattgefunden.

Trump: „Wir dachten, das wäre vielleicht unser Ende“

In einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago, Florida, erzählte Trump von einem angeblich haarsträubenden Erlebnis. Er schilderte, wie er gemeinsam mit Willie Brown, einem kalifornischen Politiker und Ex-Partner von Vizepräsidentin Kamala Harris, in einem Helikopter eine Notlandung überstehen musste.

„Wir dachten, das wäre vielleicht unser Ende“, so Trump. Damit nicht genug: Laut Trump habe Brown während des Flugs abfällige Bemerkungen über Harris gemacht und sich als kein großer Fan der heutigen Vizepräsidentin gezeigt!

Faktencheck: Nichts als heiße Luft?

Doch wie glaubwürdig ist diese Geschichte wirklich? Die „New York Times“ und die „Los Angeles Times“ haben die Behauptungen des ehemaligen Präsidenten genauer unter die Lupe genommen – und ihre Recherchen sprechen eine andere Sprache.

Tatsächlich bestreitet Willie Brown vehement, jemals in einem Helikopter mit Trump geflogen zu sein. Er erklärte gegenüber der „New York Times“: „Ich habe Trump nie in einem Hubschrauber begleitet, und es gab definitiv keine Notlandung.“

Ein anderer Brown

Die „New York Times“ stellt zudem klar, dass Trump im Jahr 2018 tatsächlich in einem Helikopter unterwegs war – jedoch mit dem damaligen kalifornischen Gouverneur Jerry Brown und dem aktuellen Gouverneur Gavin Newsom! Da hat er wohl jemanden verwechselt.

Ziel des Fluges war die Besichtigung eines Waldbrandgebietes, nicht etwa eine dramatische Notlandung. Auch Gavin Newsom bestätigte gegenüber der „Los Angeles Times“, dass es weder eine Notlandung noch Gespräche über Kamala Harris während des Fluges gegeben habe.

Harris‘ Beziehung zu Willie Brown

Brown und Kamala Harris waren in den 1990er Jahren für zwei Jahre ein Paar. Während dieser Zeit begann Harris ihre politische Karriere, was ihr später von Kritikern als Vorteil ausgelegt wurde, den sie durch ihre persönliche Beziehung zu Brown erhalten haben soll. Brown, ein erfahrener Politiker, der viele Jahre die kalifornische Politik prägte, ist deutlich älter als Harris und spielte eine bedeutende Rolle in ihrem Aufstieg.´

Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump durch sensationelle Behauptungen von sich reden macht. Seine Fähigkeit, durch polarisierende Aussagen und medienwirksame Auftritte die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist unbestritten.