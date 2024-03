Nur AfD-Anhänger sind für Trump – der Grund ist eindeutig

Das Rennen bei den Republikanern ist nach dem Super Tuesday entschieden: Donald Trump wird erneut antreten als Präsidentschaftskandidat! Ginge es nach den Deutschen, wäre aber klar, dass er keine Chance hätte. Doch bei den Anhängern der AfD gibt es eine Ausnahme.

Warum das so ist, weiß Forsa-Geschäftsführer Thorsten Thierhoff.

Deutschen gegen Trump – nur AfD-Klientel sieht es anders

Die Entscheidung ist nun gefallen: Haushoch konnte Trump gegen seine republikanische Rivalin Nikki Haley bei den Vorwahlen am Super Tuesday abräumen. Nun gibt die Bewerbin aus South Carolina auf.

Trump wird somit zum dritten Mal für das Weiße Haus kandidieren: Nach den Präsidentschaftswahlen 2016 gegen Hillary Clinton und 2020 gegen Joe Biden. Ein Wahlsieg ist laut aktuellen Umfragen absolut realistisch Laut einer Forsa-Umfrage vom Januar wollen jedoch 82 Prozent der Deutschen aber kein Comeback. Nun hat Forsa-Geschäftsführer Thorsten Thierhoff erläutert, dass es bei AfD-Anhängern anders aussieht.

AfD-Klientel findet den Republikaner gut: „Anti-Establishment“

Im „Welt“-Podcast „Das bringt der Tag“ erklärt der Umfrage-Experte, wieso nur AfD-Anhänger in Deutschland eine erneute Präsidentschaft Trumps befürworten. 47 Prozent aus dem AfD-Lager würden einen Wahlsieg gut finden, nur 45 Prozent schlecht, der Rest ist unentschlossen.

„Die Anhänger der AfD sind allen staatlichen Institutionen, all dem, was sie als Establishment bezeichen, von den Medien bis zur Politik, bis hin zur öffentlichen Verwaltung. sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Und Trump nimmt in den USA die gleiche Rolle sein“, so Thierhoff. Der Milliardär Trump gibt den Vertreter des Anti-Establishments, des normalen Volkwillens. „Da treffen sich natürlich die Anhängerschaften von Trump und der AfD in gewisser Weise.“

Dass das AfD-Klientel weitaus mehr Vertrauen zu Trump hat als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung, unterstreicht auch eine weitere Erhebung von Forsa aus dem Februar. Demnach glauben 54 Prozent der Deutschen, dass Trump die europäischen NATO-Partner im Stich lassen würde, sollte Putin angreifen. Nur fast 31 Prozent glauben fest an die Unterstützung des größten Verbündeten. Nur bei den AfD-Anhängern sieht es anders aus. Von ihnen meinen 55 Prozent, dass er Europa nicht hängen lassen würde.