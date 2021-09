Triell auf ARD und ZDF: Wer wird gewinnen? Erste Reaktionen im Netz ++ Blitz-Umfrage bei Anne Will

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Die Ausgangslage vor dem zweiten Triell auf ARD und ZDF ist brisant: Zwei Wochen vor der Bundestagswahl braucht Armin Laschet einen klaren Sieg. In einer neuen Umfrage für die „Bild am Sonntag“ führt die SPD sechs Prozentpunkten vor seiner Union. Jetzt braucht der CDU/CSU-Kanzlerkandidat also ein Ausrufezeichen vor dem Millionenpublikum und Wirkungstreffer gegen Olaf Scholz im TV-Triell. Sonst könnte aufgrund der großen Anzahl an Briefwählern seine Wahlniederlage schon vor dem 26. September besiegelt sein.

Brisant ist das Triell auch deshalb, weil Union und SPD zuletzt heftig aneinandergeraten sind. Armin Laschet hatte am Samstag auf dem CSU-Parteitag behauptet, die Sozialdemokraten hätten „immer auf der falschen Seite" der Geschichte gestanden, was diese enorm empört.

Triell auf ARD und ZDF mit Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Foto: picture-alliance | NASSIM RAD, picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON, picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMONpicture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Triell auf ARD und ZDF: Wer hat gewonnen? Erste Reaktionen im Netz

20.05 Uhr: Blitz-Umfrage nach dem Triell bei Anne Will

Im Anschluss den Kanzler-Dreikampf auf ARD und ZDF läuft im Ersten eine Ausgabe der Talkshow von Anne Will. Ab 21.50 Uhr spricht sie mit ihren Gästen über das Triell. WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni wird im Rahmen der Sendung eine ARD-Blitzumfrage zum Triell von Infratest dimap präsentieren.

Zu Gast bei Anne Will werden sein: Jens Spahn (CDU), Malu Dreyer (SPD), Katrin Göring-Eckardt (Grüne), „Welt“-Journalist Robin Alexander sowie Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.

Olaf Scholz hat laut Umfragen das TV-Triell auf RTL gewonnen

Moderiert wird „Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt“ von ZDF-Moderatorin Maybrit Illner sowie ARD-Mann Oliver Köhr. Ausgestrahlt wird die Live-Sendung auf ARD, ZDF und Phoenix und in den Livestreams der Sender-Mediatheken.

Das TV-Triell auf RTL konnte Olaf Scholz laut zweier Umfragen im Anschluss an die RTL-Sendung für sich entscheiden. Laut einer Online-Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose sagen 41 Prozent ihn vorne. Bei Forsa gaben 36 Prozent der Befragten an, dass SPD-Mann Scholz gewonnen habe. Auf den zweiten Platz kam in beiden Erhebungen Annalena Baerbock von den Grünen.

Im TV und via Livestream: HIer siehst du das zweite Triell am 12. September:

ARD

ZDF

Phoenix

Livestreams auf ard.de, zdf.de sowie phoenix.de

Annalena Baerbock selbst dürfte aber mittlerweile raus sein aus dem Kanzlerrennen sein. In der neuen „Bild am Sonntag“-Umfrage von INSA kommen die Grünen auf nur noch 15 Prozent und liegen somit abgeschlagen zurück.

FDP-Anhänger frustriert, weil Annalena Baerbock beim Triell auf ARD/ZDF dabei ist

Das wiederum sorgt bei manchen FDP-Anhängern für Frust, denn ihre Partei liegt bei INSA mit 13 Prozent nur knapp hinter den Grünen. Der liberale Blogger Nils Natho etwa kritisiert ARD und ZDF via Twitter: „Grüne 15, FDP 13. Eine dieser Parteien lädt der ÖRR morgen zum Triell ein. Das ist eine gravierende Verletzung der Chancengleichheit der Parteien.“

Was Natho allerdings nicht erwähnt: Anders als Annalena Baerbock hat Christian Lindner für die FDP auch nie den Anspruch auf das Kanzleramt erhoben. Lindner ist lediglich Spitzenkandidat seiner Partei und wurde nie als Kanzlerkandidat nominiert.

Triell auf ARD und ZDF: Die Moderatoren am 12. September

Maybrit Illner: Die 56-Jährige moderierte seit 2005 bislang alle TV-Duelle auf ARD/ZDF

Seit 1999 moderiert Illner eine Polit-Talkshow auf ZDF, die seit 2007 ihren Namen trägt.

Für Oliver Köhr ist das Triell eine Premiere.

Seit dem 1. Mai ist der 45-Jährige ARD-Chefredakteur.

Moderatorin des Triells auf Sat.1 und ProSieben arbeitet für CDU-TV

Das letzte Triell wird am 19. September, also genau eine Woche vor der Wahl, auf Sat.1, ProSieben und Kabel Eins übertragen. Moderiert wird die Sendung von Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch. Genau das sorgt für Kritik im Vorfeld, denn die TV-Moderatorin Brauchitsch arbeitet seit Jahren nebenbei ausgerechnet für CDU-TV!