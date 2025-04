Trade Republic: App-Nutzer rasend vor Wut – „Zuverlässig wie die Deutsche Bahn“

Riesen-Wut über die Neobroker-App Trade Republic! Mit ihr können Nutzer eigentlich konstengünstig und unkompliziert Aktien, ETFs oder auch Kryptowährungen handeln. Doch ausgerechnet, als es am Mittwochabend (9. April) abging und die Börsenkurse an der Wall Street regelrecht explodierten, war die App erneut down. Schon am „Panik-Montag“ (7. April), bei dem es weltweit zu einer Börsen-Talfahrt kam, ging zeitweise fast nichts bei der App.

So entlud sich im Netz wegen der zweiten großen Störung innerhalb weniger Tage die Wut. Kein Wunder: Vielen Nutzern gingen Erlöse durch die Lappen! Der Ansturm der Nutzer scheint die Server überlastet zu haben.

+++ Hier unser Bericht vom 7. April: Trade Republic-Schock! Börsen-App plötzlich nicht mehr erreichbar +++

Wut entlädt sich nach Trump-Ankündigung und Explosion der Kurse

US-Präsident Donald Trump verkündete zuvor eine 90-Tage-Pause für die Zoll-Aufschläge. Die Wall Street reagierte am Donnerstagabend unserer Zeitzone regelrecht euphorisch auf den überraschenden Kurswechsel bei den Zöllen. An der Wall Street in New York machte der Technologieindex Nasdaq einen Kurssprung von mehr als zehn Prozent. Auch Dow Jones und S&P 500 schossen stark nach oben. Trump hatte zuvor angedeutet, nun sei ein „großartiger Zeitpunkt“, um Aktien zu kaufen.

Frust der Kunden von Trade Republic: „Kaum postet Trump etwas“

Doch viele Nutzer konnten aufgrund der technischen Probleme anscheinend nicht reagieren und verpassten somit die Chance, von den Kursgewinnen zu profitieren. Im Netz gab es direkt zahlreiche empörte Reaktionen, beispielsweise auf X. Einige Beispiele:

„Alles, was mir dazu heute noch einfällt, ist justizabel“

„Ob die Börsen nun steigen oder sinken: Bei Trade Republic bist du definitiv nie live dabei.“

„Sobald diese App wieder funktioniert, hole ich meinen Besitz da raus.“

„Ich habe jetzt Trade Republic meinen Aktienkaufwunsch gefaxt. Eine stabile App steht ja nicht zur Verfügung.“

„Trade Republic ist in marktentscheiden Situationen so zuverlässig wie die Deutsche Bahn“

„Trade Republic knickt bei jedem zweiten Trump Post ein. Sehr unseriös.“

„Trade Republic ist schon wieder down. Ich bin zwar keiner, der spontan kaufen oder verkaufen muss, aber langsam wird es lächerlich. Kaum postet Trump, bricht das Ding zusammen.“

Laut dem Portal „allestoerungen.de“ begannen die massiven Störungsmeldungen bei Trade Republic kurz vor 19 Uhr. Den Höhepunkt erreichten die Meldungen gegen 20 Uhr. Auf jeden Fall ist diese erneute technische Störung ein Imageschaden für die App.