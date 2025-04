Trade Republic-Schock! Börsen-App plötzlich nicht mehr erreichbar

Auch das noch! Der heutige Montag (7. April) ist ein schwarzer Tag für die Börse. Nachdem US-Präsident Donald Trump seine hammerharten Zoll-Pläne offenbart und teilweise schon in die Tat umgesetzt hat (hier mehr), rutschte der Dax zum Start der Woche massiv ab.

Jetzt folgt für Anleger und Aktienhändler eine weitere Hiobsbotschaft. Die Börsen-App Trade Republic soll seit einiger Zeit nicht mehr erreichbar sein. Während die Kurse also abstürzen und viele Menschen ihre Aktien verkaufen wollen, ist ausgerechnet das aktuell nicht möglich!

Börsen-Crash macht Trade Republic Probleme

Was für ein Chaos! Die durch US-Präsident Donald Trump angeordneten neuen Zölle sorgen an diesem Montag für einen Absturz der Finanzmärkte. Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist seit Freitag um rund 10 Prozent abgestürzt, hat zeitweise den tiefsten Stand seit September 2024.

Das lässt auch Aktienbesitzer und Anleger nicht kalt, wie der Ausfall der Börsen-App Trade Republic zeigt. Laut „T-Online“ soll die Finanz-Applikation schon am Sonntagabend vereinzelt Probleme gehabt haben. An diesem Montagmorgen sind jetzt allerdings Tausende Nutzer betroffen. So melden sie jetzt Schwierigkeiten beim Einloggen in die App sowie beim Abrufen von Kontoständen.

Trade Republic-Nutzer sind machtlos

Bereits seit etwa 9.15 Uhr sollen die Probleme bestehen, Trade Republic kommt offenbar mit dem Ansturm der Nutzer in Folge des Börsen-Bebens an diesem Montag nicht zurecht. Normalerweise können Privatanleger über die App relativ barrierefrei und günstig mit Aktien handeln, ein Trade (Handel) kostet lediglich einen Euro.

Mehr aktuelle News und Themen:

Doch genau das geht jetzt nicht – gerade zu einem Zeitpunkt, wo viele Aktien in den Keller stürzen und viele Trade-Republic-Nutzer offenbar handeln und verkaufen wollen.

Laut Angaben des Unternehmens hatte Trade Republic alleine 2024 etwa vier Millionen Kunden in 17 Märkten, darunter 2,5 Millionen Anleger in Deutschland.

Wir berichten in Kürze weiter.