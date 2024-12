Tino Chrupalla privat: DIESE Konsequenzen ereilten den AfD-Chef wegen seiner Politik

Zum ersten Mal in der Geschichte ist es geschehen: Die AfD hat zur Bundestagswahl 2025 einen Kanzlerkandidaten aufgestellt. Im Bundestag ist die AfD-Fraktion mit der Doppelspitze aus Alice Weidel und Tino Chrupalla vertreten. Während die Kanzlerkandidatur von Alice Weidel öffentlich bekannt gegeben wird, steht Tino Chrupalla daneben. Es ist klar: Auch nach der Bundestagswahl 2025 bleibt Tino Chrupalla Co-Vorsitzender der AfD. Doch was ist über das Privatleben von Tino Chrupalla bekannt?

Wegen ihrer privaten Hintergründe gelten Alice Weidel und Tino Chrupalla als äußerst verschieden – trotzdem scheint es als Doppelspitze bei der AfD zu funktionieren. Mit welchen privaten Details Tino Chrupalla nicht nur im Bundestag schockiert, verraten wir dir.

Tino Chrupalla privat: DAS ist über seine Herkunft bekannt

Tino Chrupalla wurde am 14. April 1975 in Weißwasser geboren – ein Kreis, der zu damaligen Zeiten zur DDR gehörte, wo der AfD-Chef aufwuchs. Sich selbst bezeichnet Tino Chrupalla als „Schlesier“, da seine Geburtsstadt in der ehemaligen Provinz Schlesien liegt. Über die Herkunft der Eltern und Vorfahren von Tino Chrupalla ist nichts bekannt. Mittlerweile lebt Tino Chrupalla in Gablenz, einer Gemeinde im Kreis Görlitz in Sachsen. Nach der Mittleren Reife, also dem Abschluss der 10. Schulklasse, im Jahr 1991 machte Tino Chrupalla bis 1994 eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Danach folgte für den heutigen AfD-Vorsitzenden der Zivildienst.

+++ Friedrich Merz privat: SIE ist die Ehefrau an seiner Seite +++

Tino Chrupalla besuchte von 2000 bis 2003 eine Meisterschule, legte seine Meisterprüfung ab und gründete ein eigenes Unternehmen für Maler- und Lackierdienste. Seiner eigenen Website zufolge beschäftigt Tino Chrupalla in seinem Malerbetrieb sieben Mitarbeiter. In Anlehnung an seinen privaten Beruf hat Tino Chrupalla von Mitgliedern der AfD-Fraktion den Spitznamen „Pinsel“ erhalten. Im Gegensatz zu den meisten Mitgliedern aus dem Bundestag hat Tino Chrupalla keinen akademischen Hintergrund, wodurch er als besonders volksnah gilt. Der Akademikeranteil im Bundestag liegt etwa bei 87 Prozent – in der gesamten Bevölkerung sind es nur 15 Prozent.

Tino Chrupalla in der Politik: Diese Werte sind ihm besonders wichtig

Nicht selten werden Mitglieder der AfD als rechtspopulistisch eingestuft, so auch Tino Chrupalla – sein politischer Ursprung besteht aber in einer anderen Partei. Von 1990 bis 1992 war Tino Chrupalla Mitglied in der jungen Union, nach eigenen Angeben war er vor seiner Karriere in der Politik lange CDU-Wähler. Erst im Jahr 2015 trat Tino Chrupalla der AfD bei, schon 2019 wurde er zum Bundessprecher der Partei ernannt. Seit 2021 ist Tino Chrupalla neben Alice Weidel Co-Vorsitzender der AfD-Fraktion. Auf dem Bundesparteitag 2024 wurde bestätigt, dass Tino Chrupalla das Amt noch weitere zwei Jahre ausüben wird. Auf der Website des AfD-Vorsitzenden wird klar, welche Werte ihm besonders wichtig sind. Tino Chrupalla ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, setzt sich außerdem für die Interessen des deutschen Handwerks und des Mittelstands ein.

In die Kritik geriet Tino Chrupalla wegen seiner Aussagen im Bundestag. Öffentlich bedient sich Tino Chrupalla dem NS-Vokabular, spricht von „Umvolkung“ und einem „Mischvolk“, am Völkermord beteiligte Nationalsozialisten bezeichnet er als „Jung“, wie „web.de“ schreibt. Auch auf Pegida-Demonstrationen ist Tino Chrupalla privat kein Unbekannter gewesen, wo sich seine Stimme vor allem gegen den Islam richtete. Obwohl Tino Chrupalla sich für deutsche Werte einsetzt, wurde er in vergangenen Interviews für seine Wissenslücken bloßgestellt. Als Vorsitzender der AfD forderte Chrupalla, dass wieder mehr deutsche Gedichte gelehrt werden sollten. Doch auf die Nachfrage, welches sein Lieblingsgedicht sei, hatte Tino Chrupalla nach langer Überlegung nur eine Antwort: „Da müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein.“ Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass der sächsische Verfassungsschutz Informationen über Tino Chrupalla sammelt.

Bei DIESER Frage gerät AfD-Chef Tino Chrupalla ins Straucheln. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler

Ehefrau und Kinder von Tino Chrupalla – „Angriff auf meine Familie“

Tino Chrupalla ist privat verheiratet und hat mit seiner Ehefrau drei gemeinsame Kinder. Das Privatleben hält der AfD-Vorsitzende geheim, weitere Informationen sind nicht bekannt. Als das Auto von Tino Chrupalla im Jahr 2020 angezündet wurde, nannte der AfD-Politiker dies einen direkten Angriff auf seine private Familie. Bei dem Versuch, das Auto zu löschen, hatte sich Chrupalla verletzt. Mehrere Politiker aus dem Bundestag (CDU, SPD, FDP) pflichteten bei, dass Gewalt nicht die Lösung für politische Probleme sei. Doch bei einem Angriff sollte es nicht bleiben.

Im Oktober 2023 sprach Tino Chrupalla von einem „Anschlag“, nachdem er wegen Schmerzen im Arm, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen im Zuge eines Wahlkampftermins in Bayern ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Grund für den Verdacht bestand an einer Einstichstelle in Chrupallas Oberarm, die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Laut „web.de“ wurde im Blut des AfD-Vorsitzenden damals kein Gift festgestellt.

Über den privaten Werdegang und Hintergrund des AfD-Politikers Tino Chrupalla weißt du jetzt Bescheid. Andere Politiker sind mit ihrem Privatleben offener und treten sogar gemeinsam mit ihren Partnern auf. Was über die Ehefrau von Friedrich Merz bekannt ist, erfährst du hier.