Tim Walz privat: So deutsch ist der Harris-Vize

Am 5. November 2024 findet die US-Wahl statt. Für die Demokraten tritt Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin an. An ihrer Seite steht Tim Walz, Gouverneur von Minnesota. Er will bei einem Wahlsieg den Job als Vizepräsident übernehmen.

In Amerika kommt der Vizepräsidentschaftskandidat gut an und genießt große Beliebtheit. Doch was ist über den Demokraten bekannt? Wie Tim Walz privat tickt, erfährst du hier!

Die steile Karriere des Demokraten Tim Walz

Timothy James „Tim“ Walz wurde am 6. April 1964 in West Point im Bundesstaat Nebraska als Sohn einer Hausfrau und eines Lehrers geboren. Einen Tag nach seinem 17. Geburtstag trat er der Nationalgarde in Nebraska bei. Er diente 24 Jahre lang, zuletzt in einer Dienststellung als Command Sergeant Major (zu Deutsch Oberstabsfeldwebel) der Artillerie.

+++ J.D. Vance privat: Seine Lebensgeschichte kennt ganz Amerika +++

Walz arbeitete neben seinem Dienst bei der Nationalgarde in verschiedenen Bereichen. Schließlich überzeugte ihn aber ein Lehrauftrag im Indianerreservat Pine Ridge Reservation in South Dakota davon, Lehrer zu werden. Er arbeitete unter anderem an der Highschool in Makato (Minnesota) als Lehrer für Gemeinschaftskunde und war ein Coach des Footballteams. Mit ihm holte die Schule 1999 zum ersten Mal die Staatsmeisterschaft.

Im Jahr 2006 gewann Tim Walz die Wahl im 1. Kongresswahlbezirk Minnesotas und trat damit 2007 sein Mandat im Repräsentantenhaus an. Er wurde bis einschließlich 2016 stets ins Repräsentantenhaus wiedergewählt. Im Jahr 2018 wurde der Demokrat Tim Walz sogar zum Gouverneur des Bundesstaats Minnesota gewählt. Es war der höchste Sieg für die Demokraten seit 1986. Bei den Gouverneurswahlen 2022 konnte sich Walz erneut durchsetzen. Nun tritt Walz mit Kamala Harris für die US-Wahl als ihr Vize an.

Tim Walz privat: DAS ist seine tragische Familiengeschichte

Tim Walz mit seiner Familie in Chicago. Foto: IMAGO / Newscom World

Tim Walz ist seit 1994 mit seiner Frau Gwen verheiratet, die ebenfalls Lehrerin ist. Das Paar hatte sich auf der Schule in der Kleinstadt Alliance (Nebraska) kennengelernt, an der sie beide unterrichteten. Zusammen hat das Paar eine Tochter und einen Sohn: Hope und Gus. Hope wurde im Januar 2001 geboren, ihr Bruder Gus im Oktober 2006.

+++ Donald Trump Jr. privat: Seine Partnerin sorgte mit brisanter Vergangenheit für Schlagzeilen +++

Doch beim Ehepaar Walz hat es lange gedauert, bis es mit dem Kinderwunsch geklappt hat. Bei seinem ersten Auftritt als Running Mate von Kamala Harris in Chicago erzählte der Gouverneur von seiner tragischen Familiengeschichte. Er und seine Frau hätten jahrelang ohne Erfolg versucht, Kinder zu bekommen. Erst eine Form der künstlichen Befruchtung habe es endlich möglich gemacht. Darum nannten sie ihre Tochter auch Hope – Hoffnung.

Tim Walz privat: Seine Wurzeln reichen bis nach Deutschland!

Wie auch viele andere US-Amerikaner hat der Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz deutsche Wurzeln. Dokumente belegen, dass Vorfahren von Tim Walz in der süddeutschen Stadt Kuppenheim gelebt haben. Direkte männliche Vorfahren von Tim Walz lassen sich in Kuppenheim bis zu seinem sechsmaligen Ururgroßvater Sebastian Walz (1698-1768) zurückführen. Woran das liegt? Sein Ururgroßvater sei 1867 in die USA ausgewandert, erklärte die Stadt im Landkreis Rastatt.

Genauso wie ihr Vize hat auch die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ein spannendes Privatleben. Alles über die Demokratin erfährst du hier: Kamala Harris privat: Ihre Mutter ist weltbekannt