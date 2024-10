J.D. Vance privat: Seine Lebensgeschichte kennt ganz Amerika

Am 5. November steht die US-Wahl an. Für die Republikaner geht der Präsidentschaftskandidat Donald Trump ins Rennen. Mit ihm kandidiert der Politiker J.D. Vance als Vize, Autor des bekannten Romans „Hillbilly Elegy“. Sie beide sagen der Demokratin und Vizepräsidentin Kamala Harris und dem Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz den Kampf an.

Die Wahl auf Vance war für viele ziemlich ungewöhnlich, da der US-Senator den Amerikanern eher wenig bekannt ist und sogar ein Kritiker Trumps war. Trotzdem polarisiert er nun im Wahlkampf und fällt immer wieder durch fragwürdige Aussagen auf. Doch was ist über den Republikaner bekannt? Wer genau J.D. Vance privat ist, erfährst du hier!

J.D. Vance privat: Plötzlich Vize-Kandidat

James David „J.D.“ Vance wurde am 2. August 1984 in Middletown im Bundesstaat Ohio geboren und heißt eigentlich James Donald Bowman. Nach der Scheidung seiner Eltern nannte er sich aber um. Nachdem Vance die Schule absolviert hatte, verpflichtete er sich mit 18 Jahren bei den Marines. Er diente als Gefreiter für sechs Monate im Irakkrieg und war von 2003 bis 2007 beim Militär. Später absolvierte der Republikaner ein Jurastudium an der amerikanischen Eliteuniversität Yale.

J.D. Vance möchte Vizepräsident der USA werden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

2022 strebte Vance einen Platz im US-Senat an. Bei den US-Senatswahlen im November 2022 kandidierte er gegen den demokratischen Kandidaten Tim Ryan und konnte die Wahl für sich entscheiden. Er trat im Januar 2023 sein Mandat als Senator für den Bundesstaat Ohio an.

+++ Donald Trump Jr. privat: Seine Partnerin sorgte mit brisanter Vergangenheit für Schlagzeilen +++

Im Juli 2024 ernannte Donald Trump Vance zum Kandidaten als Vizepräsident für die US-Wahl. Die Entscheidung war für viele zunächst unverständlich. Denn der Republikaner galt als großer Kritiker Trumps und betonte, dass Trump „ungeeignet für das höchste Amt der USA“ sei. Später erklärte er anlässlich seines Sinneswandels: „Ich habe nicht geglaubt, dass er ein guter Präsident sein würde. Er war ein großartiger Präsident.“

„Hillbilly Elegy“: Dieses Buch machte ihn berühmt

2016 veröffentlichte Vance ein autobiografisches Buch über die Geschichte seiner Familie mit dem Titel „Hillbilly Elegy“. Das Buch thematisierte die instabilen Bedingungen, mit denen der Republikaner aufwuchs und die Herausforderungen der weißen Arbeiterklasse. Es wurde ein Riesenerfolg und verkaufte sich über 700.000 Mal. Der Bestseller wurde sogar verfilmt und läuft seit 2020 auf Netflix.

Ehefrau und Kinder von J.D. Vance

2014 heiratete Vance die Juristin Usha Chilukuri, die er während des Studiums kennengelernt hatte. Chilukuri wuchs in San Diego, Südkalifornien auf. Usha Chilukuri und Vance lernten sich während ihres Jurastudiums an der Elite-Universität Yale kennen. Das Paar lebt in Cincinnati, Ohio, und hat drei Kinder: Ewan, Vivek und Mirabel.

Nicht nur bei J.D. Vance lohnt sich ein Einblick ins Privatleben. Auch Donald Trump hat eine interessante Biografie zu bieten. Alle Infos zum Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten für die US-Wahl 2024 findest du hier: Donald Trump privat: Riesen-Projekt trieb ihn in den Ruin