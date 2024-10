Donald Trump Jr. privat: Seine Partnerin sorgte mit brisanter Vergangenheit für Schlagzeilen

Zur US-Wahl gegen Kamala Harris könnte es für Donald Trump knapp werden. Doch zumindest kann er auf die Unterstützung seiner Familie bauen. Bei den Wahlkampfauftritten stets ganz vorne mit dabei: Donald Trump Jr.

Auch der Präsidentensohn traut sich bereits in die Politik und ist seinem Vater im Wirtschaftsbereich schon in die Fußstapfen getreten. Doch was ist über das Leben des republikanischen Unternehmers bekannt? Wie Donald Trump Jr. privat tickt, erfährst du hier!

Donald Trump Jr.: So wuchs er auf

Donald John „Don“ Trump Jr. wurde am 31. Dezember 1977 in New York City geboren. Er ist das älteste der drei Kinder von Donald Trump und dessen erster Ehefrau Ivana. Der Präsidentensohn wuchs zusammen mit seiner Schwester Ivanka (* 1981) und seinem Bruder Eric (* 1984) auf. Aus den späteren Ehen seines Vaters kamen noch Halbschwester Tiffany (* 1993) und Halbbruder Barron (* 2006) dazu.

+++ Kamala Harris privat: Ihre Mutter ist weltbekannt +++

Nach der Highschool studierte Donald Trump Jr. an der University of Pennsylvania, an der er einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaft erwarb. Später arbeitete er für das Familienunternehmen „The Trump Organization“. Der Konzern entwickelt Immobilienprojekte (vornehmlich Wolkenkratzer und Hotels) und baut Golfplätze. 2016 kündigte sein Vater an, dass Don und sein Bruder Eric während seiner Präsidentschaft die Leitung des Unternehmens übernehmen werden.

Kinder und Ehefrau

2003 lernte Donald Trump Jr. das Model Vanessa Haydon bei einer Modenschau kennen. Zwei Jahre später heiratete das Paar im November 2005. Zusammen haben sie fünf Kinder, die zwischen 2007 und 2014 geboren wurden. Im März 2018 reichte Haydon die Scheidung ein. Grund dafür sei laut engstem Trump-Vertrauten, dass der Republikaner viel unterwegs ist. Das habe viel zu den Eheproblemen beigetragen. Sie sind seit Ende 2018 geschieden.

Seit 2018 führt Donald Trump Jr. aber mit der Journalistin Kimberly Guilfoyle eine Beziehung. Guilfoyle arbeitete für die Nachrichtenseite und -sender „Fox News“. Besonders brisant an: 2001 heiratete die Journalistin der bekannten Nachrichtenseite den Politiker Gavin Newsom. Der gehört allerdings nicht wie Trump zu den Republikanern an, sondern zu den Demokraten.

Skandal zur US-Wahl 2016

Im Rahmen der US-Wahl 2016 geriet Donald Trump Jr. ins Kreuzfeuer, da ihm Russland-Verbindungen nachgesagt wurden, die es damals im Wahlkampf 2016 zum Nachteil Hillary Clintons gegeben haben soll. Trump Jr. musste am 24. Juli 2017 in geheimer Sitzung vor dem Justizausschuss des US-Senats eine Aussage tätigen. Auch eine Geschäftsbeziehung des Republikaners zu einem texanischen Hedgefonds-Manager schlug Wellen, da er Wahlkampfspenden des schwerreichen Managers nicht gemeldet hatte.

Über das Privatleben von Donald Trump Jr. hast du nun alle Infos bekommen. Aber wie sieht es mit seinem Vater aus? Hier erfährst du, was du über Donald Trump privat wissen musst.>>>