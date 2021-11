Tagesthemen: Maas erteilt Migranten Abfuhr – Zuschauer empört: „Ich wünsche ihm Winter in Kälte und Hunger“

Außenminister Heiko Maas in den ARD-Tagesthemen. Migranten stehen an der belarussisch-polnischen Grenze vor belarussischen Soldaten.

Dramatische Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus: Tausende Menschen halten dort seit Tagen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in provisorischen Camps im Wald aus. In der ARD-Nachrichtensendung Tagesthemen machte Außenminister Heiko Maas (SPD) nun klar, dass die Asylsuchenden nicht in die EU können.

Zwar seien es „schreckliche Bilder“, so Maas in den Tagesthemen, doch gleichzeitig erteilte er den Asylsuchenden eine klare Abfuhr. Das löste heftige Reaktionen aus.

Tagesthemen (ARD): Außenminister Maas erteilt Migranten eine Abfuhr – Zuschauer: „Ich wünsche ihm Winter in Kälte und Hunger“

„Diese Menschen werden instrumentalisiert von Herrn Lukaschenko aus Belarus und wir dürfen dem auch nicht nachgeben“, sagte Heiko Maas im Gespräch mit Moderatorin Caren Miosga. Die EU dürfe sich nicht von „Verbrechern wie Lukaschenko“ erpressen lassen. Deutschland werde diese Menschen nicht aufnehmen.

Derweil würden schon Gespräche mit den Herkunftsländern laufen, etwa dem Irak, damit diese Menschen dort wieder aufgenommen werden und keine neuen Flüge mehr in Belarus landen.

Mehr über die ARD-Tagesthemen:

Die Nachrichtensendung im Ersten gibt es seit 1978

Die Sendung läuft in der Regel von Montag bis Donnerstag um 22.15 Uhr und am Freitag um 21.45 Uhr.

Am Wochenende ist die Sendung mit 20 Minuten kürzer.

Moderatoren sind Caren Miosga, Ingo Zamperoni und Aline Abboud.

Angesprochen auf die Frage, ob die EU eine Mauer an der polnischen Grenze zahlen werde, meinte Maas, Mauern seien „nichts schönes“, aber die Europäische Union sei dafür verantwortlich, dass die Zuwanderung geordnet ablaufe und nicht über verbrecherische Schleuseraktionen. Man müsse die Voraussetzungen schaffen, dass die Außengrenzen der EU geschützt sind. Lukaschenko habe die Menschen unter Vorspielung falscher Tatsachen Menschen angelockt.

So reagieren die Tagesthemen-Zuschauer auf die harte Haltung von Heiko Maas

Die harte Haltung des Außenministers in der Asyl-Frage löst unterschiedliche und emotionale Reaktionen bei den ARD-Zuschauern aus.

Autor und Journalist Michael Seemann empörte sich: „Ich wünsche Heiko Maas einen Winter in Kälte und Hunger.“ Er ist der Meinung, dass man sich eben nicht von Lukaschenko erpresse lasse, wenn man die Menschen aufnehme, da dann dessen Versuch ins Leere laufen würde.

ich wünsche heiko maas einen winter in kälte und hunger. https://t.co/xySipD18hI — Michael Seemann (@mspro) November 16, 2021

Ähnlich sieht das Schriftsteller Saša Stanišić, Gewinner des Deutschen Buchpreises 2019. Er twittert: „Oft hört man in humanitären Zusammenhängen, Politik reagiere so archaisch reaktionär, um Teile der Bevölkerung (Pegida, professionelle Nazis, den Typ mit Deutschlandhut) zu befriedigen. Dabei sind solche Aussagen wie die von Maas überhaupt der Treibstoff, der die Rechten bewegt.“

Andere sind dagegen zufrieden mit der Haltung von Heiko Maas und zeigen sich sogar positiv überrascht: „Wundert mich, dass gerade er so deutlich ist. Aber man darf dieser, teils auch gewaltsamen, Aktion nicht nachgeben“, meint ein Twitter-Kommentator.