Der Krieg in der Ukraine stürzte Europa in eine Energiekrise. Auch in Deutschland haben sich vor allem die Preise für Lebensmittel, Strom und Gas erhöht. Die Bundesregierung versucht deshalb, mit mehreren Maßnahmen den Preissteigerungen entgegenzuwirken und die Bürger zu entlasten.

So greifen ab März die Preisbremsen für Strom und Gas. Allerdings senken wieder einige alternative Anbieter ihre Preise, wodurch die Grundversorgung wieder teurer sein kann. Doch Deutschlands größter Energieversorger rechnet mit weiteren Preiserhöhungen in diesem Jahr. So kannst du dich schützen!

Strom und Gas: Kunden müssen mit Erhöhungen rechnen

Auch wenn die Großhandelspreise sinken, müssen Strom- und Gaskunden dennoch mit weiteren Erhöhungen in diesem Jahr rechnen. Deutschlands größter Energieversorger Eon schließt das nicht aus: „Wir müssen auf Dauer die Großhandelspreise an unsere Kundinnen und Kunden durchreichen“, sagte Eon-Chef Leonhard Birnbaum am Mittwoch (15. März) auf einer Pressekonferenz.

Deshalb könnte es für die rund 14 Millionen Strom- und Gaskunden von Eon teurer werden. Im vergangenen Jahr habe Eon laut einem Bericht von „heise online“ nur rund 30 Prozent der Preissteigerungen im Großhandel an die Kunden weitergegeben.

Kunden, die beispielsweise nach einem Umzug in neue Verträge mit einem hohen Preisniveau gekommen seien, könnten „in diesem Jahr insbesondere im Gasbereich eher Preissenkungen sehen“, voraussichtlich nach dem Sommer. Allerdings werde es auch Kunden geben, die vermehrt vor dem Sommer mit Erhöhungen rechnen müssten. „Das gilt für Gas und Strom, und das gilt quer über die gesamte deutsche Branche, nicht nur für Eon“, betonte Birnbaum.

Strom und Gas: So kannst du dich vor Preissteigerungen schützen

Wie das Online-Portal „Giga“ berichtete, können Kunden aktuell noch Preiserhöhungen entgehen, da die Preise für Strom und Gas noch günstig seien. Dafür müssten diese die Preise bei verschiedenen Anbietern vergleichen.

Wichtig: Der neue Tarif müsse eine Preisgarantie besitzen. Denn wenn die Preise im nächsten Jahr wieder steigen sollten, sind Kunden mit diesem Tarif davon ausgeschlossen. Wenn man beispielsweise im April 2023 abschließt, dann ist man bis April 2024 sicher. Einen Umstieg bei Grundversorgern sollte man vor allem jetzt machen, bevor die Preise wieder überall anziehen. Denn dort gibt es keine Preisgarantie.