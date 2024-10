Kreuzfahrt: Neuerungen für Aida-Passagiere – darauf kannst du dich bald einstellen

„Seeräuber-Opa Fabian trieb so manchen Schabernack, kreuz und quer auf dem Ozean.

teuer-hadde-littaniack“, ist nicht nur ein bekannter Hit aus der Serie Pippi Langstrumpf, sondern löste für den ein oder anderen auch die Lust nach dem Abenteuer auf der hohen See. Kein Wunder, denn man kann nicht nur Delfine beobachten oder die Morgendämmerung über dem Ozean genießen, sondern auch das Schiff selbst.

Keine Frage – eine Kreuzfahrt ist für viele ein Urlaub der Extraklasse. Apropos Luxus: Aida-Passagiere müssen sich jetzt auf einige Neuerungen einstellen. Doch nicht alle profitieren.

Kreuzfahrt: AIDA überrascht gewisse Kunden mit Goodies

„Leinen los!“ – Wer sich entschieden hat, seine Urlaubstage auf hoher See zu verbringen, kann sich eines sicher sein. Die Frage nach Hotel und Transportmittel ist abgehakt – obwohl das nicht so ganz stimmt. Denn bevor man sich auf die Suche nach der richtigen Kleidung macht, muss man sich entscheiden, wie viel Geld man für seine Kajüte ausgeben möchte.

Doch so schnell ist das Thema Wohnträume auf hoher See nicht erledigt – zunächst muss man sich entscheiden, was man überhaupt will. Soll es ein Balkon sein? Ein Doppelbett? Das ist bei weitem nicht das Wichtigste – allein die Frage, ob man möglichst günstig oder mit viel Luxus wohnen möchte, entscheidet über den Preis. Und wer jetzt sein Konto für eine Suite belastet, kann sich freuen – demnächst warten viele Goodies!

Luxus pur – So wirst du demnächst verwöhnt

So erwarten einem, laut „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ nicht nur kuschelige Bademäntel und Handtücher, sondern weitaus mehr. Auf der AIDAdiva, AIDAbella, AIDAluna, AIDAblu, AIDAsol, AIDAmar und AIDAstella wird man bereits mit einem priorisieren Gepäckservice überrascht. Außerdem erwartet einem ein kulinarischer Gruß, ein exklusiver Suiten-Treff und ein bevorzugter Service.

Und auch auf AIDAprima und AIDAperla werden die zahlungswilligen Gäste mit vielen Annehmlichkeiten verwöhnt:

Kabinen-Service für das Frühstücksmenü (nach Verfügbarkeit)

Zugang zum Patiodeck und zur AIDA Lounge inkl. ausgewählter Getränke und Snacks

persönlicher Concierge Service

Minibar inkl. (Getränke tägl. aufgefüllt)

und vieles mehr.

Wer eine Suite auf AIDAnova und AIDAcosma gebucht hat, kann die geplanten Goodies schon bald nach Herzenslust genießen:

tägliches Frühstück im À-la-carte-Restaurant

Wunsch-Kopfkissen für mehr Schlafkomfort

Kabinen-Service für das Frühstücksmenü (nach Verfügbarkeit)

und noch zahlreiche weitere Verwöhnmomente

Klingt verlockend, oder? Wer in den Genuss dieser Neuerungen kommen möchte, muss nicht lange warten. Bereits im November 2024 werden die ersten Suitengäste verwöhnt.